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Німецький суд подав позов на ФІФА: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Німецький суд подав позов на ФІФА: деталі скандалу
ФІФА підозрюють у непрозорій діяльності під час Чемпіонату світу 2026
фото: ФІФА

Організація отримала неприємні звістки з Франкфурта-на-Майні 

За кілька днів до фіналу Чемпіонату світу 2026 ФІФА опинилася в центрі гучного судового спору. Про це повідомляє «Главком».

Суттєві порушення ФІФА

Регіональний суд Франкфурта-на-Майні задовольнив заяву німецької платформи перепродажу квитків Ticombo та видав попередню судову заборону, яка стосується роботи офіційної платформи вторинного продажу квитків ФІФА.

Суд дійшов висновку, що організація має змінити порядок продажу квитків для німецьких споживачів. Зокрема, ФІФА зобов'язали розкривати покупцям інформацію про особу та адресу комерційних продавців ще до здійснення оплати, щоб користувачі розуміли, у кого саме вони купують квиток.

Позов до суду подала компанія Ticombo. Вона стверджує, що чинна модель продажу дозволяє професійним перепродавцям реалізовувати квитки за значно завищеними цінами, видаючи себе за звичайних уболівальників. Крім того, позивач звернув увагу на високі комісії від ФІФА, які передбачають стягнення 15% як із продавця, так і з покупця під час перепродажу квитків.

Попередня судова заборона поширюється лише на територію Німеччини, тому не вплине безпосередньо на продаж квитків перед фіналом Чемпіонату світу. Водночас у Ticombo вже заявили про намір продовжити юридичну боротьбу в інших юрисдикціях, зокрема у Швейцарії, де розташована штаб-квартира установи.

Що саме зробили у ФІФА? 

У позові згадуються так звані dark patterns платформи для купівлі квитків – це елементи інтерфейсу, які можуть підштовхувати користувачів до швидкого ухвалення рішення про покупку. Серед них відзначили шестихвилинний таймер для завершення операції, автоматичний вибір найдорожчих місць за замовчуванням та відображення початкової ціни без урахування всіх додаткових зборів.

На цьому юридичні проблеми організації не завершуються. За інформацією низки медіа, генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі також перевіряють скарги вболівальників щодо продажу квитків на матчі Чемпіонату світу. Частина покупців заявляє, що фактичне розташування придбаних місць не відповідало інформації, зазначеній під час оформлення замовлення.

Паралельно з судовими процесами організатори турніру зіткнулися з рекордною хвилею онлайн-шахрайства. За оцінками компаній у сфері кібербезпеки, кількість фішингових сайтів і підроблених сервісів із продажу квитків, пов'язаних із Чемпіонатом світу 2026, у кілька разів перевищила показники мундіалю в Катарі чотирирічної давності.

Нагадаємо, що правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно

Теги: квиток ФІФА суд НОВИНИ ФУТБОЛУ

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