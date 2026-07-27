Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Санкційний омбудсман – про зрив призначення Пірло: Дуже важливий і показовий сигнал

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Санкційний омбудсман – про зрив призначення Пірло: Дуже важливий і показовий сигнал
Андреа Пірло залишився без престижної посади
фото: EFE

Вітчизняна влада схвалила принципову позицію італійських функціонерів

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк відреагував на відмову Італійської федерації футболу від призначення Андреа Пірло керманичем національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

Фахівець не став головним тренером «адзуррі» через співпрацю з російською букмекерською конторою Fonbet. Пірло не тільки рекламував компанію, а й брав участі в її публічних заходах. Пропаганда РФ використовувала цей факт у власних цілях.

Пряма мова Владислава Власюка

«Кейс із відмовою у призначенні Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії – дуже показовий і важливий сигнал для всього світу. Будь-яка співпраця з Росією сьогодні – це високі токсичні ризики для репутації та кар'єри. Особливо коли йдеться про російський бізнес, такий як букмекери на кшталт Fonbet, що перебувають під жорсткими санкціями через безпосереднє фінансування держави-агресора. На Fonbet та його власників ще у 2023 році накладені українські санкції», – заявив Власюк.

За словами санкційного омбудсмана, санкції спрямовані не лише на юридичні обмеження. Вони змінюють ставлення до російського бізнесу загалом. Як наслідок, організації відмовляються від співпраці з діячами, які свідомо зіпсували репутацію роботою з росіянами.

«Ситуація з Пірло чітко демонструє: якщо ти обираєш криваві російські гроші, поїздки до Москви, це робить неможливою нормальну діяльність у цивілізованому світі. Репутаційні та санкційні наслідки наздоганяють незалежно від того, наскільки ти легендарний спортсмен чи публічна особа. Спроби виправдати таку співпрацю «політизацією» вже неможливо», – додав Власюк.

Хто потрапив до нового списку кандидатів на посаду керманича збірної Італії

Функціонери повернулися до кандидатур колишніх керманичів збірної Італії – Роберто Манчіні та Антоніо Конте. Також у списку з'явилися два нові прізвища. Конкуренцію титулованим тренерам складуть Раффаеле Палладіно та Стефано Піолі.

Увесь квартет претендентів на вакантну посаду наразі перебуває у статусі безробітних. Манчіні донедавна тренував катарський «Аль-Садд», Конте – «Наполі», Палладіно працював із «Аталантою» з Бергамо, а Піолі – з флорентійською «Фіорентиною».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андреа Пірло Владислав Власюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберто Манчіні готовий вдруге очолити італійську збірну
Замість Пірло збірну Італії очолить один із чотирьох кандидатів – ЗМІ
Сьогодні, 13:44
У 2025 році Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet
Пірло втратив нагоду очолити збірну Італії: завадила співпраця з букмекерами, які допомагають окупантам
Сьогодні, 11:11
Хосеп Гвардіола робить паузу в тренерській кар’єрі
Гвардіола ухвалив остаточне рішення щодо роботи в збірній Італії
24 липня, 15:42
Журналіста спершу вбили, а його тіло підпалили для приховування слідів
В Італії знайшли мертвим спортивного журналіста: що відомо
23 липня, 19:52
Мігель Велозу вперше буде головним тренером
Екслегіонер «Динамо» став головним тренером у чемпіонаті Італії
23 липня, 17:58
Джузеппе Маротта шукатиме нові варіанти підсилення
Італійський олімпійський комітет зірвав коштовний трансфер чемпіона Серії A
13 липня, 17:55
Дензел Дюмфріс перебрався в чемпіонат Іспанії
«Реал» оголосив про перехід чемпіона Італії
5 липня, 16:17
Марко Палестра перебрався на Туманний Альбіон
«Челсі» віддав понад 50 млн євро за дебютанта збірної Італії
1 липня, 18:18
Франческо Ачербі завершив виступи за «нерадзуррі»
Чемпіон Італії попрощався з квартетом футболістів
30 червня, 14:46

Новини

Снігур стала 13-ю українкою, яка потрапила до топ-50 рейтингу WTA
Снігур стала 13-ю українкою, яка потрапила до топ-50 рейтингу WTA
Збірна України з академічного веслування назвала склад на Чемпіонат Європи 2026
Збірна України з академічного веслування назвала склад на Чемпіонат Європи 2026
«Інтер» і «Ювентус» позмагаються за бронзового призера Чемпіонату світу – інсайдер
«Інтер» і «Ювентус» позмагаються за бронзового призера Чемпіонату світу – інсайдер
Сіренко прокоментував ефектну перемогу над Валліном
Сіренко прокоментував ефектну перемогу над Валліном
Санкційний омбудсман – про зрив призначення Пірло: Дуже важливий і показовий сигнал
Санкційний омбудсман – про зрив призначення Пірло: Дуже важливий і показовий сигнал
Українець Аонішікі втретє виграв Кубок Імператора із сумо і отримав безліч незвичних подарунків
Українець Аонішікі втретє виграв Кубок Імператора із сумо і отримав безліч незвичних подарунків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
136K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
131K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
116K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua