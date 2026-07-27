Санкційний омбудсман – про зрив призначення Пірло: Дуже важливий і показовий сигнал

Вітчизняна влада схвалила принципову позицію італійських функціонерів

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк відреагував на відмову Італійської федерації футболу від призначення Андреа Пірло керманичем національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

Фахівець не став головним тренером «адзуррі» через співпрацю з російською букмекерською конторою Fonbet. Пірло не тільки рекламував компанію, а й брав участі в її публічних заходах. Пропаганда РФ використовувала цей факт у власних цілях.

Пряма мова Владислава Власюка

«Кейс із відмовою у призначенні Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії – дуже показовий і важливий сигнал для всього світу. Будь-яка співпраця з Росією сьогодні – це високі токсичні ризики для репутації та кар'єри. Особливо коли йдеться про російський бізнес, такий як букмекери на кшталт Fonbet, що перебувають під жорсткими санкціями через безпосереднє фінансування держави-агресора. На Fonbet та його власників ще у 2023 році накладені українські санкції», – заявив Власюк.

За словами санкційного омбудсмана, санкції спрямовані не лише на юридичні обмеження. Вони змінюють ставлення до російського бізнесу загалом. Як наслідок, організації відмовляються від співпраці з діячами, які свідомо зіпсували репутацію роботою з росіянами.

«Ситуація з Пірло чітко демонструє: якщо ти обираєш криваві російські гроші, поїздки до Москви, це робить неможливою нормальну діяльність у цивілізованому світі. Репутаційні та санкційні наслідки наздоганяють незалежно від того, наскільки ти легендарний спортсмен чи публічна особа. Спроби виправдати таку співпрацю «політизацією» вже неможливо», – додав Власюк.

Хто потрапив до нового списку кандидатів на посаду керманича збірної Італії

Функціонери повернулися до кандидатур колишніх керманичів збірної Італії – Роберто Манчіні та Антоніо Конте. Також у списку з'явилися два нові прізвища. Конкуренцію титулованим тренерам складуть Раффаеле Палладіно та Стефано Піолі.

Увесь квартет претендентів на вакантну посаду наразі перебуває у статусі безробітних. Манчіні донедавна тренував катарський «Аль-Садд», Конте – «Наполі», Палладіно працював із «Аталантою» з Бергамо, а Піолі – з флорентійською «Фіорентиною».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.