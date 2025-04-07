В ЗСУ з'явився новий наземний робот з кулеметом

Робот зможе виконувати завдання з вогневої підтримки українських підрозділів

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ наземний роботизований комплекс D-21−12R українського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

У Міноборони окреслили функціонал роботизованого комплексу, підкресливши його високий функціонал.

«Наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Може виконувати широку лінійку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо», – зазначили у відомстві.

Окрім цього, роботизований комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоких водних перешкодах. У Міноборони зазначили, що оператор може керувати діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи в захищеному укритті на значній відстані.

Нагадаємо, робот урятував трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. Як працює нова розробка. Наземний роботизований комплекс Ardal евакуював трьох поранених бійців, які місяць перебували в оточенні. Робот Ardal пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та арти, щоб евакуювати поранених бійців, яких не вдавалося забрати із сірої зони. Місія була надскладною, вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію. В операції брали участь понад 50 осіб, залучали засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку, а також дрони-бомбери, що відволікали увагу противника.

