Ф'юрі зробив неочікуванне зізнання перед реваншем з українцем

«Циганський король» задоволений тим фактом, що саме українець завдав йому першої поразки в кар'єрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у невластивій собі манері пригадав перший бій проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика, в якому програв роздільним рішенням суддів. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

За словами «Циганського короля», він задоволений тим фактом, що саме українець завдав йому першої поразки в кар'єрі.

«Якщо ви подивитеся хайлайти бою, то там тільки й видно, як протягом 30 секунд мене носить на всі боки. Весь поєдинок не був таким, але це те, що вони використовують. Так що я віддаю належне Усику, його сім'ї та всім іншим. Мої вітання. Якщо хтось і повинен був мене перемогти, то я радий, що це зробив Усик, бо він богобоязливий християнин і сім'янин. Тож я віддаю належне цьому хлопцеві», – сказав британець.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.

Британець не приховує, що його єдина мета – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде друга зустріч суперважковаговиків після попереднього бою, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у травні 2024 року