РФ поскаржилася на атаку понад ста дронів

Від українських безпілотників буцімто відбивалися одразу чотири області

Росіяни стверджують, ніби в ніч на 3 жовтня дрони масовано атакували чотири їхні області. Мовляв, окупанти збили 113 дронів. Таку заяву видало міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.

«Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нібито 73 БпЛА росіяни збили над Білгородською областю, 25 – над Воронезькою, 14 – над Курською й один – над Брянською областю.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина.

Крім того, зранку 3 жовтня російські війська обстріляли Малоданилівську громаду на Харківщині. Внаслідок атаки ворога знищено близько 20 житлових будинків, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Також уночі російські окупанти вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Ворог діяв за вже відпрацьованою схемою: напад вночі, використання дронів типу Shahed, захід на місто з різних напрямків та висот, атаки групами різної чисельності. Завдяки роботі сил протиповітряної оборони жоден із ворожих дронів не досяг своєї мети. У повітряному просторі навколо Києва було знищено близько півтора десятка ударних безпілотників.