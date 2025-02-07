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Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» припинив роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» припинив роботу
Хакери отримали доступ до інформації з чат-боту проєкту
фото з відкритих джерел

«Беларускі Гаюн» відстежував переміщення російських і білоруських військ на території Білорусі

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» оголосила про зупинку своєї роботи через несанкціонований вхід у систему. Про це йдеться в Telegram-каналі проєкту.
 
Раніше стало відомо, що невідомі отримали інформацію з чат-бота проєкту, який відстежував переміщення російських та білоруських військових у Республіці Білорусь.

«Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки сторонній обліковий запис мав доступ. Я хочу відразу сказати, що у цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була моєю. Якщо ви надсилали інформацію, яка може вас ідентифікувати, або писали з облікових записів, які можуть вас ідентифікувати, ви під загрозою», – писав засновник Гаюна Антон Мотолько.

Також Мотолько рекомендував видалити обліковий запис і створити новий. Засновник проєкту додав, що наразі критичні слабкі місця виправлено, зазначивши, що повністю захистити людей не вдалося.

«Беларускі Гаюн» – це незалежний моніторинговий проєкт, який відстежує переміщення російських і білоруських військ на території Білорусі. Telegram-канал оперативно збирає та аналізує дані, які надсилають білоруси, що мешкають в різних частинах країни.

Нагадаємо, Мін'юст відновив роботу держреєстрів. Вони вийшли з ладу після масштабної кібератаки Російської Федерації.

До слова, міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій МХП зазнала масштабної хакерської атаки. Це була найбільша кібератака за всю історію компанії.

Теги: Білорусь окупанти хакер кібератака

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