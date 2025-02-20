Кеш Пател став директором ФБР: що про нього відомо

Кеш Пател очолить Федеральне бюро розслідувань в США

У четвер, 20 лютого Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив кандидатуру Кеша Патела на посаді керівника ФБР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

51 сенатор-республіканець проголосував за затвердження Патела на посаді, 49 сенаторів висловилися проти. Двоє республіканців приєдналися до демократів, які перебувають в опозиції та всі голосували проти цього призначення.

Зазначено, що Кеш Пател є давнім прихильником Трампа. Він казав, що має намір масштабно змінити агентство. Раніше він уже працював на Капітолійському пагорбі й у першій адміністрації Трампа, після того, як був федеральним прокурором у Вашингтоні та федеральним громадським захисником у Флориді.

Очікувалось, що він очолить ФБР під час першої адміністрації Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр категорично виступив проти цього, заявивши, що Пател не має кваліфікації.

Що відомо про нового очільника ФБР

44-річний Кеш Пател – юрист і колишній співробітник палати представників і ради нацбезпеки. Працював в офісі директора національної розвідки та став високопоставленим чиновником міністерства оборони в останні дні першої адміністрації Трампа. Відомий критикою дій розвідувальних служб США та схильністю до поширення конспірологічних теорій.

Як зазначала телекомпанія NBC, Патель вважається «максимально відданим прихильником» Трампа, він переконаний, що перемога на виборах 2020 року була «вкрадена» демократом Джо Байденом. Він також закликав до проведення чисток у ФБР та Мін'юсті США.

На початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп зазначив, що планує висунути Кеша Патела на посаду директора Федерального бюро розслідувань.

Вже 13 січня директор ФБР Крістофер Рей достроково оголосив про відставку, назвавши це рішення одним з найважчих, які йому доводилося коли-небудь ухвалювати.

7 лютого The Washington Post опублікував матеріал, де йшлося про те, що Кеш Пател торік отримав $25 тис. від російської кінокомпанії, яка поширює антизахідні погляди й наративи Кремля.

До слова, у грудні висунутий обраним президентом США Дональдом Трампом на посаду директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кеш Патель став жертвою атаки хакерів з Ірану.