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У ФІФА відповіли на хвилю критики щодо перерв на водопій під час Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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У ФІФА відповіли на хвилю критики щодо перерв на водопій під час Чемпіонату світу
ФІФА аналізуватиме усі новації на ЧС-2026
фото: Getty Images

Арсен Венгер: Після турніру ми проведемо глибокий аналіз

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) заявили, що після завершення Чемпіонату світу 2026 проаналізують ефективність перерв на гідратацію та визначаться, чи варто залишати їх в майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Запроваджені на Чемпіонаті світу 2026 року обов'язкові перерви на гідратацію стали однією з найсуперечливіших новацій турніру. Директор ФІФА з глобального розвитку футболу Арсен Венгер пояснив, що організація свідомо застосувала однакові правила до всіх матчів, навіть тих, що проходили на критих аренах.

«Іноді людям це не подобалося, і ми маємо проаналізувати після Чемпіонату світу, який це мало вплив. Мені не здавалося, що це змінило результати змагань. Але ми тут, щоб служити людям, які дивляться футбол, і ми зробимо висновки після змагань.

У деяких іграх це було справді необхідно, і оскільки ми хочемо змінити те, як ведуться ігри, ми вирішили зробити це на початку змагань. Після турніру ми проведемо глибокий аналіз», – зазначив французький екстренер і чиновник ФІФА.

Перед стартом турніру ФІФА ухвалила рішення проводити трихвилинні перерви посередині кожного тайму незалежно від погодних умов або стадіону. Під час пауз футболісти могли поповнити запас рідини та охолодитися, тренери – дати додаткові вказівки, а телевізійні мовники отримали можливість розміщувати рекламу. Зокрема, лише американський телеканал Fox заробив на цьому близько 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, прибуток Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за Чемпіонат світу 2026 сягнув рекордних 15 мільярдів доларів. Основними джерелами прибутку з цьогорічного мундіалю стали програми корпоративної гостинності та VIP-пакети й продаж квитків напряму та на вторинному ринку. На перепродажах ФІФА встановила комісію у 15 відсотків з покупця та продавця цих квитків.

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно задоволений поточною фінансовою ситуацією. Такий перебіг подій ще більше зміцнив позиції 56-річного футбольного функціонера на майбутніх виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні наступного року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФІФА

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