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Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Іспанія Ямаля стала першим фіналістом світової першості, а от Франція Мбаппе знову лишається без золота мундіалю
фото: Getty Images

На мундіалі настала пора вирішальних матчів

Сьогодні, 14 липня 2026 року, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Триколірні» в першому раунді плейоф розгромили збірну Швеції (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. У рамках 1/8 фіналу підопічні Дешама здолали Парагвай (1:0). Переможний гол із пенальті оформив той же Мбаппе. Натомість в чвертьфіналі збірна Франції розібралася з Марокко (2:0). Відкрив рахунок Мбаппе, а закріпив перевагу «триколірних» нападник Дембеле.

Збірна Іспанії розпочала похід за трофеєм із розгрому Австрії (3:0) в 1/16 фіналу. Форвард Оярсабаль оформив дубль, а оборонець Порро забив ще один м'яч. А в 1/8 фіналу команда Луїса де ла Фуенте завдяки голу хавбека Меріно здолала збірну Португалії (1:0). Зате в чвертьфіналі Іспанія дотиснула збірну Бельгії (2:1). Цього разу забитими м'ячами відзначилися півзахисник Руїс та той же Меріно.

Іспанія перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу
Іспанія перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Хід гри Франція – Іспанія

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр без вагань призначив пенальті.

Виконувати одинадцятиметровий взявся Мікель Оярсабаль, який спокійно переграв Андре Онана. Голкіпер французів вгадав напрямок удару, однак дотягнутися до м'яча не зміг.

Мікель Оярсабаль відкрив рахунок у грі
Мікель Оярсабаль відкрив рахунок у грі
фото: Getty Images

Після забитого м'яча гра стала більш відкритою, хоча команди переважно обмінювалися неточними ударами з-за меж штрафного майданчика. Найкращий шанс подвоїти перевагу іспанці отримали на 38-й хвилині, коли Фабіан Руїс пробивав із вигідної позиції, але його удар в останній момент заблокував захисник.

Французи відповіли гострим випадом наприкінці тайму. Бредлі Барколя чудовою передачею вивів Кіліана Мбаппе віч-на-віч з Унаї Сімоном, проте голкіпер збірної Іспанії своєчасно вийшов із воріт і вибив м'яч з-під ніг нападника. 

Мбаппе не зміг відзначитися голом у грі проти Іспанії
Мбаппе не зміг відзначитися голом у грі проти Іспанії
фото: Getty Images

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили. Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди.

Педро Порро забиває другий гол у грі
Педро Порро забиває другий гол у грі
фото: Getty Images

Незабаром Іспанія навіть відправила у ворота французів третій м'яч, але гол Ламіна Ямала був скасований через положення поза грою.

На 66-й хвилині скоротити відставання міг Кіліан Мбаппе, однак після рикошету від Марка Кукурельї м'яч пролетів поруч зі стійкою. У відповідь Ферран Торрес небезпечно пробивав головою, проте також не влучив у площину воріт.

Іспанія повністю контролювала гру
Іспанія повністю контролювала гру
фото: Getty Images

Наприкінці гри Унаї Сімон залишив ворота, щоб перехопити атаку французів. Дуе не наважився пробити одразу, а після кількох кроків завдав удару вже в голкіпера, який устиг повернутися у потрібну позицію.

На 89-й хвилині «триколірні» отримали перспективний штрафний удар майже на лінії карного майданчика, однак Мбаппе пробив над поперечиною. Уже в компенсований час шанс відзначитися мав Усман Дембеле, але його удар виявився надто простим для Унаї Сімона, який без проблем упорався з м'ячем.

Отже, Іспанія стала першим фіналістом світової першості.

Мбаппе не зміг нічим себе проявити у 1/2 фіналу Чемпіонату світу
Мбаппе не зміг нічим себе проявити у 1/2 фіналу Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026. 1/2 фіналу

Франція – Іспанія 0:2 (0:1)

  • Голи: Оярсабаль (22, пен), Порро (58)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Кіліан Мбаппе Ламін Ямаль

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