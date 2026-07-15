Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
На мундіалі настала пора вирішальних матчів
Сьогодні, 14 липня 2026 року, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Передматчевий стан команд
«Триколірні» в першому раунді плейоф розгромили збірну Швеції (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. У рамках 1/8 фіналу підопічні Дешама здолали Парагвай (1:0). Переможний гол із пенальті оформив той же Мбаппе. Натомість в чвертьфіналі збірна Франції розібралася з Марокко (2:0). Відкрив рахунок Мбаппе, а закріпив перевагу «триколірних» нападник Дембеле.
Збірна Іспанії розпочала похід за трофеєм із розгрому Австрії (3:0) в 1/16 фіналу. Форвард Оярсабаль оформив дубль, а оборонець Порро забив ще один м'яч. А в 1/8 фіналу команда Луїса де ла Фуенте завдяки голу хавбека Меріно здолала збірну Португалії (1:0). Зате в чвертьфіналі Іспанія дотиснула збірну Бельгії (2:1). Цього разу забитими м'ячами відзначилися півзахисник Руїс та той же Меріно.
Хід гри Франція – Іспанія
Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр без вагань призначив пенальті.
Виконувати одинадцятиметровий взявся Мікель Оярсабаль, який спокійно переграв Андре Онана. Голкіпер французів вгадав напрямок удару, однак дотягнутися до м'яча не зміг.
Після забитого м'яча гра стала більш відкритою, хоча команди переважно обмінювалися неточними ударами з-за меж штрафного майданчика. Найкращий шанс подвоїти перевагу іспанці отримали на 38-й хвилині, коли Фабіан Руїс пробивав із вигідної позиції, але його удар в останній момент заблокував захисник.
Французи відповіли гострим випадом наприкінці тайму. Бредлі Барколя чудовою передачею вивів Кіліана Мбаппе віч-на-віч з Унаї Сімоном, проте голкіпер збірної Іспанії своєчасно вийшов із воріт і вибив м'яч з-під ніг нападника.
Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили. Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди.
Незабаром Іспанія навіть відправила у ворота французів третій м'яч, але гол Ламіна Ямала був скасований через положення поза грою.
На 66-й хвилині скоротити відставання міг Кіліан Мбаппе, однак після рикошету від Марка Кукурельї м'яч пролетів поруч зі стійкою. У відповідь Ферран Торрес небезпечно пробивав головою, проте також не влучив у площину воріт.
Наприкінці гри Унаї Сімон залишив ворота, щоб перехопити атаку французів. Дуе не наважився пробити одразу, а після кількох кроків завдав удару вже в голкіпера, який устиг повернутися у потрібну позицію.
На 89-й хвилині «триколірні» отримали перспективний штрафний удар майже на лінії карного майданчика, однак Мбаппе пробив над поперечиною. Уже в компенсований час шанс відзначитися мав Усман Дембеле, але його удар виявився надто простим для Унаї Сімона, який без проблем упорався з м'ячем.
Отже, Іспанія стала першим фіналістом світової першості.
Чемпіонат світу 2026. 1/2 фіналу
Франція – Іспанія 0:2 (0:1)
- Голи: Оярсабаль (22, пен), Порро (58)
До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.
Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.
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