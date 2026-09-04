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Стародубцева несподівано здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Стародубцева несподівано здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open
Юлія Стародубцева оформила сенсацію
фото: USTA

Наступною суперницею буде цьогорічна переможниця австралійського мейджора

Українка Юлія Стародубцева переграла грецьку тенісистку Марію Саккарі в другому раунді Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Спокійний старт поєдинку обернувся розгромом у першому сеті. Опонентки обмінялися набраними пунктами, та далі на корті задомінувала Саккарі. Вона виграла п'ять геймів поспіль і закрила партію за 31 хвилину.

Зате ледь не втричі довшим виявився другий сет. Стародубцева впевненіше розпочала та з брейком пішла у відрив (4:1). Утім, грекиня перехопила ініціативу та навіть вийшла вперед, узявши дві подачі української тенісистки (5:4).

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Стародубцева знову створила гандикап (4:0), а Саккарі цього разу переламати перебіг подій не змогла. Щоправда, сетбол українка реалізувала з третьої спроби.

Тим не менше, така ситуація додала Стародубцевій впевненості. Третю партію вона розпочала ще потужніше. Цього разу представниця України взяла подачі грецької тенісистки в першому та п'ятому геймах, а на своїх не помилилася жодного разу.

Матчбол українка реалізувала з першої спроби та вперше в кар'єрі пробилася у третє коло US Open. Там на неї чекатиме друга ракетка світу Єлєна Рибакіна з Казахстану. Вона впоралася з іспанською тенісисткою Джессікою Боусас Манейро (6:2, 6:4).

US Open. Одиночний розряд, другий раунд

  • Марія Саккарі (Греція, 32) – Юлія Стародубцева (Україна) – 6:1, 6:7, 2:6

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

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Теги: теніс Марія Саккарі US Open

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