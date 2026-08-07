«Барселона» отримала відкоша з першою пропозицією за героя Чемпіонату світу – джерело

Родрі наразі далекий від повернення на батьківщину

«Блаугранас» доведеться шукати кошти для купівлі найкращого футболіста Мундіалю-2026

Англійський «Манчестер Сіті» відхилив запит іспанської «Барселони» на продаж півзахисника Родрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

«Барса» нібито запропонувала за хавбека 45 млн євро. Натомість «містяни» прагнуть отримати за іспанця 75-80 млн. Робити знижку для іспанського гранда менеджмент «Манчестер Сіті» не планує.

Раніше головним претендентом на Родрі називали мадридський «Реал». Королівський клуб, найімовірніше, зміг би задовольнити фінансові апетити «містян». Водночас чемпіон світу сам зробив вибір на користь «Барси».

У минулому сезоні Родрі провів 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Зате на Чемпіонаті світу хавбек зіграв усі вісім матчів і став одним із творців тріумфу збірної Іспанії на турнірі.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.