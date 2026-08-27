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Нападник «Манчестер Сіті» перейшов до іншого клубу АПЛ

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Нападник «Манчестер Сіті» перейшов до іншого клубу АПЛ
Омар Мармуш перейшов з «Манчестер Сіті» до «Тоттенгема»
фото: «Тоттенгем»

«Містяни» попрощались з одним зі своїх форвардів

Єгипетський нападник Омар Мармуш перейшов з «Манчестер Сіті» до «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу лондонського клубу.

27-річний бомбардир збірної Єгипту приєднався до «шпор» на правах оренди терміном на один сезон з обов'язковою опцією викупу. За інформацією італійського журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу складає 58 мільйонів євро.

Захищати кольори «Тоттенгема» єгиптянин буде під 22-м номером.

До «Манчестер Сіті» Омар Мармуш перейшов взимку 2025 року з франкфуртського «Айнтрахта». За цей час він провів 62 матчі у футболці «містян», забив 16 голів та віддав 6 асистів.

«Тоттенгем» минулий сезон завершив на 17-й позиції турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги, набравши 41 пункт та відірвавшись від зони вильоту на 2 бали. Тренером команди з березня цього року є екскоуч «Шахтаря» Роберто Де Дзербі. Новий сезон «шпори» розпочали з гостьової поразки від «Брентфорда» (0:3), кольори якого захищає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Нагадаємо, що раніше «Манчестер Сіті» оголосив про підписання 18-річного півзахисника, який став третім найдорожчим прибанням в історії клубу.

Теги: АПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттенхем Готспур Омар Мармуш ФК Манчестер Сіті

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