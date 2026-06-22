Україна восьмий рік поспіль не матиме представництва у чоловічому турнірі Вімблдону

Віталій Сачко знову вибув на старті кваліфікації

Єдиний український тенісист у відборі чоловічих змагань Вімблдону 2026 Віталій Сачко вибув з подальшої боротьби після першого кваліфікаційного раунду. Про це повідомляє «Главком».

Вчетверте стартувавши у кваліфікації Вімблдону, Сачко у двох сетах зазнав поразки від 21-го сіяного японця Сінтаро Мочізукі.

У першій партії Сачко поступився двома брейками у заключних геймах – Мочізукі закрив сет серією із чотирьох виграних геймів поспіль. У другому сеті українець відіграв відставання з 1:4. За рахунку 4:4 суперники успішно відстоювали свої подачі до тайбрейку, який японець виграв з другого матчболу – 7:4.

Вімблдон 2026. Чоловіки. Кваліфікація

Віталій Сачко (Україна) – Сінтаро Мочізукі (Японія) 3:6, 6:7(4)

Сачку вчетверте не вдається подолати перше коло кваліфікації на Вімблдоні. У другому раунді відбору українець грав на двох Грендслемах – Australian Open та «Ролан Гаррос».

Україна не має представництва у чоловічому одиночному турнірі Вімблдону з 2018 року. Останній українець, який стартував у першому раунді основи, – Сергій Стаховський.

Нагадаємо, в основу одиночного жіночого турніру на Вімблдоні-2026 заявлені сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. У кваліфікації також змагатиметься Вероніка Подрез.

Вімблдон цього року відбуватиметься з 29 червня по 12 липня в Лондоні.