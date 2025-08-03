Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання

На попередньому чемпіонаті світу 2024 року плавці збірної України вийшли до трьох фіналів

Україна завершує чемпіонат світу з водних видів спорту без жодного фіналу у плаванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

В Сінгапурі стартував останній змагальний день чемпіонату світу з водних видів спорту. У ранкову сесію неділі, 3 серпня, стартував відбір чоловічої естафети 4x100 м комплексним стилем, на яку була заявлена й Україна.

«Синьо-жовтих» мала представляти четвірка Олександра Желтякова, Володимира Лісовця, Дениса Кесіля та Владислава Бухова. Проте на старт Україна не вийшла – стала однією з двох команд, які не взяли участі в кваліфікаційному запливі.

Таким чином Україна вперше в історії завершила чемпіонат світу з водних видів спорту без жодного фіналу. Найближчими до потрапляння до фіналів ЧС-2025 були Владислав Бухов, який змагався у півфіналі 50-метрівки вільним стилем, а також Максим Овчінніков, котрий брав участь у півфіналі 200 м брасом.

Овчінніков у своєму запливі став 11-м серед усіх спортсменів, а Бухов показав 13-й загальний результат. До фіналу ж потрапляли плавці, які увійшли в топ-8.

З 1994 року, коли Україна вперше за часів незалежності стартувала на чемпіонаті світу з водних видів спорту, «синьо-жовті» незмінно проходили до фіналів у плаванні на кожному ЧС. За час цей збірна здобула 21 нагороду різних ґатунків, вісім з яких – золоті.

На попередньому чемпіонаті світу 2024 року плавці збірної України вийшли до трьох фіналів: Владислав Бухов – на дистанції 50 м вільним стилем, а Михайло Романчук – на 800 м та 1500 м вільним стилем. Окрім цього, Владислав Бухов завоював звання чемпіона світу.

Багаторічний лідер збірної України Романчук загалом незмінно виходив до фіналів у вільному стилі на чемпіонатах світу з 2015 року. На цьогорічну першість у Сінгапурі плавець не потрапив – не бере участь в офіційних стартах після Олімпіади-2024.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом.

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.