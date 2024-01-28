Українка Кіченок зазнала поразки у фіналі парного розряду Australian Open

Людмила Кіченок (ліворуч) – лише третя українка, яка зіграла у фіналі парного розряду на Australian Open.

Українсько-латвійська пара не змогла виграти титул на Відкритому чемпіонаті Австралії

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко у фіналі парного розряду Australian Open поступилися дуету Шувей Се (Тайвань)/Елізе Мертенс (Бельгія): 1:6, 5:7.

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Кіченок та Остапенко вперше зіграли разом у фіналі турніру Grand Slam. Раніше найкращим результатом тенісисток на цьому рівні був півфінал на Ролан Гаррос та Вімблдоні у 2022 році.

Зазначимо, що минулого сезону Людмила стала чемпіонкою турніру в міксті на трав'яному «мейджорі» разом із хорватом Мате Павичем. Олена має у своєму активі також один трофей Grand Slam: 2017 року вона перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції.

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Людмила Кіченок – лише третя українка, яка зіграла у фіналі парного розряду на Australian Open. У 2008 році чемпіонками турніру в Мельбурні стали сестри Альона та Катерина Бондаренко (Володько). На турнірах Grand Slam у парному фіналі також грала Олена Татаркова – з Маріан де Свардт із ПАР на Вімблдоні у 1999 році.

Елізе Мертенс та Сє Шувей виграли другий спільний титул Grand Slam: у 2021 році вони здобули перемогу на Вімблдоні. Бельгійка загалом має тепер чотири парні трофеї на «мейджорах» (другий у Мельбурні), а представниця Тайваню – сім (перший в Австралії).