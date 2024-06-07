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Італія визначилася, хто представлятиме країну на Саміті миру у Швейцарії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Італія визначилася, хто представлятиме країну на Саміті миру у Швейцарії
фото з відкритих джерел

Італію на Глобальному саміті миру представлятиме голова МЗС країни

Італію на Саміті миру у Швейцарії представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Про це повідомляє El Mundo.

«Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії», – підтвердив міністр закордонних справ країни.

Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

До слова, Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. У заяві на сайті SVP йдеться, що відсутність країни-агресорки шкодить нейтральному статусу держави. На думку представників партії, її нейтралітет «більше не визнається всіма сторонами конфлікту» з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.

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Теги: міністр Швейцарія саміт Італія

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