Україна завершила боротьбу на Олімпіаді у Парижі

Вже сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024

Сьогодні, 11 серпня, завершуються Олімпійські ігри у Парижі. В останній день змагань Україну представляв один спортсмен. Йдеться про борця вільного стилю у ваговій категорії до 97 кілограмів Муразі Мчедлідзе.

У втішній сутичці українець переміг представника ПАР Ніколаса Де Ланже – 4:2.

Ця звитяга дозволила Муразі отримати шанс поборотися за бронзову нагороду. Суперником Мчедлідзе у цьому поєдинку був перший сіяний представник Азербайджану Магомедхан Магомедов.

Магомедов володів перевагою протягом всієї сутички та достроково здобув перемогу з рахунком 10:0.

Таким чином Мчедлідзе завершив Олімпіаду на п'ятому місці. Варто зазначити, що це є найкращим результатом для українських борців вільного стилю, починаючи з Олімпіади у Ріо у 2016 році. Також українська чоловіча вільна боротьба уже 12 років не приносить Україні медалей з Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, що вже сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024, яку називають справжньою подорожжю у часі.

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік