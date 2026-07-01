Франція розгромила Швецію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Віцечемпіони світу 2022 року демонструють наразі найбільш вражаючий футбол серед усіх команд турніру

Збірна Франції без особливих проблем переграла Швецію з рахунком 3:0 у межах матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Франція з перших хвилин заволоділа перевагою, але шведи дисципліновано оборонялися й намагалися відповідати контратаками. Перший небезпечний момент створили саме скандинави, коли Александр Ісак пробив із лінії штрафного, однак Майк Меньян спокійно забрав м'яч. Французи поступово нарощували тиск: Барколя, Рабьо та Мбаппе неодноразово загрожували воротам, а на 20-й хвилині Мбаппе навіть відправив м'яч у сітку, проте після перегляду VAR взяття воріт було скасоване через офсайд.

До перерви команда Дідьє Дешама створила ще кілька чудових нагод. Наприклад, Рабьо не зумів переграти голкіпера, Мбаппе влучив у штангу після передачі Кунде, а Олісе ефектним ударом зльоту також був близьким до гола. Швеція відповіла небезпечним випадом наприкінці тайму, коли Елліот Страуд із вигідної позиції пробив повз ворота. Але вже в компенсований час французи все ж дотиснули суперника: після розіграшу кутового Мбаппе отримав м'яч на лівому фланзі штрафного, змістився та потужним ударом із гострого кута відкрив рахунок.

Другий тайм пройшов під повним контролем французів. На 53-й хвилині Мікаель Олісе розрізною передачею знайшов Бредлі Барколя, який обіграв захисника й ефектним ударом у дев'ятку подвоїв перевагу. Шведи дедалі рідше переходили центр поля, тоді як Олісе раз за разом створював моменти: воротар рятував після його дальніх ударів, а згодом не дозволив вінгеру реалізувати вихід сам на сам.

Остаточно всі питання щодо переможця були зняті на 74-й хвилині. Олісе оформив ще один асист, блискучим пасом вивівши Мбаппе на побачення із голкіпером, а капітан збірної Франції холоднокровно оформив дубль і встановив рахунок 3:0. До фінального свистка французи мали ще кілька шансів збільшити перевагу, зокрема Барколя не реалізував вихід один на один, а наприкінці зустрічі Меньян не дозволив Віктору Йокересу забити гол престижу. У підсумку Франція здобула впевнену перемогу та без особливих проблем вийшла до 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Франція – Швеція 3:0 (1:0)

Голи: Мбаппе (45, 74), Барколя (53)

Нагадаємо, що тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог.