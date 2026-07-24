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Фінал Чемпіонату світу 2026 встановив рекорд телепереглядів у США

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фінал Чемпіонату світу 2026 встановив рекорд телепереглядів у США
У США поступово почав зростати інтерес до футболу
фото: Getty Images

Вирішальний матч турніру перевершив показники скандального поєдинку 1/8 фіналу

Фінальний матч Чемпіонату світу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини встановив новий рекорд телевізійної аудиторії серед футбольних трансляцій у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Вражаючі показники турніру

За даними мовників Fox і Telemundo, вирішальний поєдинок турніру переглянули близько 63 мільйонів глядачів, що стало безпрецедентним показником для футболу на американському телебаченні. Сам матч увійшов в історію не лише як кульмінація першого мундіалю за участю 48 національних збірних, а й як найпопулярніша футбольна телетрансляція за весь час у Сполучених Штатах. Інтерес до фіналу залишався надзвичайно високим від стартового свистка й до церемонії нагородження.

Найбільшу аудиторію зібрав англомовний ефір Fox, який переглянули 38,9 млн людей. Ще 23,9 млн глядачів стежили за фіналом на іспаномовному телеканалі Telemundo. Таким чином, обидва мовники сумарно забезпечили рекордне охоплення, яке суттєво перевершило всі попередні футбольні показники на американському ринку.

Попередній рекорд належав матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 між Бельгією та США, який зібрав біля екранів близько 42 мільйонів глядачів. Водночас фінал мундіалю в Катарі у 2022 році між Аргентиною та Францією переглянули лише 22,3 мільйона американців. Таким чином, лише за чотири роки аудиторія вирішального матчу світової першості в США практично потроїлася.

Конкуренція з іншими видами спорту

Попри рекорд, футбол поки що поступається за популярністю американському футболу. Останній фінал Супербоула зібрав телевізійну аудиторію в 126 мільйонів глядачів, що майже вдвічі перевищує показники фіналу Чемпіонату світу. Проте рекордні цифри світової першості вкотре підтвердили стрімке зростання популярності футболу у Сполучених Штатах.

Проведення першого в історії Чемпіонату світу за участю 48 збірних, статус країни-господаря, успішний виступ національної команди США та масштабна промокампанія турніру суттєво підігріли інтерес місцевої аудиторії. Експерти вважають, що такі показники можуть стати важливим поштовхом для подальшого розвитку футболу в країні та ще більше зміцнити позиції національного чемпіонату Major Soccer League і американської збірної на внутрішньому спортивному ринку.

Нагадаємо, що Трамп закликав ФІФА знову провести Чемпіонат світу в США

Теги: чемпіонат світу рекорд НОВИНИ ФУТБОЛУ

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