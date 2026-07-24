Учасник Чемпіонату світу з футболу здав позитивний тест на кокаїн

Вольпато зіграв на мундіалі 2026 три матчі і не відзначився результативними діями

Півзахисник італійського футбольного клубу «Сассуоло» та збірної Австралії Крістіан Вольпато здав позитивний тест на кокаїн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За інформацією джерела, гравця двічі зупиняли через порушення швидкісного режиму в Сіднеї. Вперше він успішно пройшов дихальний тест, який не показав наявності алкоголю в організмі. Однак через дві години Вольпато зупинили вдруге, у його організмі було виявлено кокаїн.

22-річний Вольпато у складі збірної Австралії взяв участь у чемпіонаті світу 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Гравець провів на турнірі три матчі і не відзначився результативними діями.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R — Pop Base (@PopBase) — Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.