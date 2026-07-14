«Знайдемо майбутніх скелетоністів». Гераскевич розповів про тренування для дітей з Луганщини

Діти з Луганщини змогли відчути себе скелетоністами

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про тренування, яке він та інший член збірної України Ярослав Лавренюк провели для дітей з Луганщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

«25 дітей з Луганщини, діти ВПО, двічі переселенці вже, на жаль, через війну. І для них організували такий захід, щоб в першу чергу просто для них зробити якесь свято, щоб вони отримали задоволення, поїли щось солодкого, познайомилися з нашим видом спорту. Як ми бачимо по враженнях після івенту, діти залишилися задоволені – це головне», – зазначив Гераскевич.

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Скелетоніст також розповів, як саме пройшло тренування.

«У нас було чотири секції. Одна секція – це просто вправи. Там були бар’єрчики, вони просто робили різні вправи. В нас є спеціальна тачка, вони з нею бігали, або вони мене катали навіть, або їх катали наші спортсмени.

Потім у нас зараз лежить рейка для забігів зі скелетоном. Це те, що ми змогли своїми силами збудувати і постійно використовуємо на наших тренуваннях. Діти змогли спробувати свої сили в якості розганяючого скелетоніста, спробувати стартовий розгін.

Була секція зі спорядженням, там де Ярослав розказував про наше спорядження, про шоломи, про комбінезони, про шиповки.

І була секція – заїзд з VR-окулярами. На жаль, у нас немає треку в Україні, нам дуже важко показати цей заїзд, що воно таке той скелетон. Зараз завдяки технологіям ми можемо це зробити через VR-окуляри 360 градусів. Можна зробити огляд, і діти можуть себе відчути скелетоністами – це було зроблено. Діти всі пройшли всі ці секції», – розповів скелетоніст.

Гераскевич сподівається, що на цьому тренуванні вдасться знайти майбутніх скелетоністів.

«Можливо на цьому тренуванні ми знайдемо ще якихось майбутніх скелетоністів. Можливо, це буде навіть ця дівчинка, яка зацікавилася, яка вже спробувала ще кілька разів – і в неї, до речі, непогано виходить», – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.