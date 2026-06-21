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Українські шпажистки здобули бронзу Чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські шпажистки здобули бронзу Чемпіонату Європи
Нагороду для України здобули Олена Кривицька, Яна Шемякіна, Анна Максименко та Інна Бровко

У бронзовому фіналі на українську команду чекали олімпійські чемпіонки – представниці Італії

Українські шпажистки стали бронзовими призерки Чемпіонату Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В останній день континентальної першості у французькому Антоні нагороду для України здобула жіноча команда зі шпаги у складі Олени Кривицької, Яни Шемякіної, Анни Максименко та Інни Бровко.

На шляху до медалі українки перемогли збірні Швеції (45:27) та Естонії (35:33), а у півфіналі поступилися господаркам турніру та чинним чемпіонкам світу – команді Франції (33:45).

У бронзовому фіналі на українську команду чекали олімпійські чемпіонки – представниці Італії. Суперниці зуміли відіграти відставання у шість уколів, однак доля медалі вирішувалася у додаткову хвилину. Вирішальний укол завдала Анна Максименко, принісши Україні перемогу та бронзову нагороду чемпіонату Європи!

Ця нагорода стала п’ятою для збірної України на континентальній першості 2026 та другою поспіль командною медаллю чемпіонату Європи для наших шпажисток. Нагадаємо, що минулого року українки стали чемпіонками Європи.

Загалом збірна України завершила Чемпіонат Європи 2026 з п’ятьма нагородами – однією золотою (рапіристка Ольга Сопіт) та чотирма бронзовими медалями (шаблістка Аліна Комащук, чоловіча збірна шпажистів, жіноча команда рапіристок та жіноча команда шпажисток).

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала матір'ю донечки. Дівчинку назвали Аріанною. Батько дитини – наречений українки, італійський шабліст Луїджі Самеле.

Теги: Фехтування спорт

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