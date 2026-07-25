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Циганков поставив ультиматум «Жироні» і планує бойкотувати матчі команди

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Циганков поставив ультиматум «Жироні» і планує бойкотувати матчі команди
Віктор Циганков увійшов у сферу інтересів «Валенсії»
фото: Х

Українець не бажає грати в Сегунді

Вінгер збірної України Віктор Циганков перебуває в серйозному конфлікті з керівництвом іспанської «Жирони» і готовий бойкотувати матчі команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання MARCA.

Каталонський клуб обіцяв відпустити футболіста під час трансферного вікна, проте не стримав своїх обіцянок. Циганков не прибув до тренувального табору «Жирони» і не планує виходити на поле в контрольних поєдинках.

«Ситуація Віктора Циганкова в «Жироні» ось-ось вибухне. Вінгер збірної України хоче піти з клубу, а напруга між сторонами продовжує зростати з кожним днем.

Каталонська команда просила 10 мільйонів євро за трансфер українця, але жоден клуб не постукав у двері з такою сумою, знаючи, що в нього залишився один сезон за контрактом. За словами оточення гравця, клуб обіцяв українцю допомогу з переходом, яка не було виконана. Існує висока ймовірність, що протистояння зайде далі і футболіст не гратиме в матчах.

Декілька представників Ла Ліги знаходяться напоготові. Однією з команд, яка знає ситуацію та стежить за нею, є «Валенсія». Клуб із «Местальї» потребує флангового гравця, і Циганков ідеально підходить для неї.

Віктор – це гравець із досвідом, підтвердженим рівнем та прийнятною зарплатою для клубу з «Местальї». Ситуація, коли вінгеру вдасться піти вільним агентом, є ідеальною для декількох команд, які знають, що підпишуть гравця високого рівня», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційного листа. Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні (Сегунді) і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. Віктор зв'язався з «Жироною» через офіційний лист, у якому повідомив про своє бажання: «Моє спортивне майбутнє навряд чи сумісне з нинішнім проектом у клубі».

Циганков обіцяє «Жироні», що зробить усе можливе задля досягнення взаємовигідної угоди. Він поважає чинний контракт і не форсуватиме свій трансфер.

У сезоні 2025/26 вінгер провів 34 матчі у складі каталонської команди, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять асистів. Трансферна вартість українця становить 15 млн євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Жирона

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