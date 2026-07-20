Псевдозбір на лікування: Назарій Гусаков отримав ще одну підозру

За даними слідства, через криптовалютні сервіси та понад 1,1 тис. банківських карток пройшло понад 162 млн грн

Львів'янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили нову підозру.

Цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами генпрокурора, слідство встановило, що кошти, які українці переказували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій.

«Кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями», – повідомив Кравченко.

За версією слідства, це мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їхній подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн, що підтверджено висновком судової експертизи.

Також під час розслідування збільшилася кількість потерпілих. «Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн», – зазначив генеральний прокурор.

За словами Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає вину в інкримінованих злочинах. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Водночас правоохоронці продовжують окреме кримінальне провадження. «В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші», – наголосив генпрокурор.

Він додав, що перевіряються й інші фінансові операції, а у разі встановлення інших причетних до схеми вони також нестимуть відповідальність.

Нагадаємо, у березні 2026 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні благодійних коштів, зібраних на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Суд призначив йому нічний домашній арешт – із 22:00 до 06:00.

Варто зазначити, що український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в центрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів на криптогаманці.

Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на девʼять місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Згодом Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. За словами активіста, гроші на рахунках не усі його. Він стверджує, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх осіб він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки – не знає.

Зауважимо, що підозрюваний у шахрайському зборі коштів нібито на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) Назарій Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування. 25 березня йому було вручено повідомлення про зміну підозри.