Учасник Чемпіонату світу 2026 став фігурантом справи про договірні матчі – ЗМІ

Перед Мундіалем футболіст побував на допиті у Франції

Форвард збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї був затриманий французькою поліцією наприкінці травня у рамках розслідування про сумнівні ставки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Африканця підозрюють у навмисному отриманні жовтої картки в одному з поєдинків Ліги 1 у складі «Ніцци». Професіональна футбольна ліга Франції отримала кілька сповіщень про аномальні ставки на «гірчичник» Ваї у протистоянні з «Метцом» (0:0). Через перебір карток він пропустив перший матч плейоф за місце в елітному дивізіоні.

Ваї затримали 29 травня. Після допиту в поліцейському відділку його відпустили. Жодних звинувачень івуарійцю офіційно не висунули, тож він зміг поїхати на Чемпіонат світу (ЧС). Щоправда, слідство в справі триває.

У сезоні 2025/26 Ваї зіграв 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 м'ячів і півдесятка результативних передач. У стартовому турі ЧС-2026 нападник провів 56 хвилин проти збірної Еквадору (1:0).

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

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Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. «Атлаські леви» відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.