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Чемпіонка Всесвітніх ігор зі стрільби з лука трагічно пішла з життя

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонка Всесвітніх ігор зі стрільби з лука трагічно пішла з життя
Деніса Гурбан Баранкова стала жертвою ДТП
фото: World Archery

Денісі Гурбан Баранковій було лише 24 роки

Світовий спорт сколихнула трагічна новина зі Словаччини: у віці 24 років померла відома словацька лучниця Деніса Гурбан Баранкова, яка стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди в Братиславі. Про це повідомляє «Главком».

Обставина жахливої трагедії

Аварія сталася 21 червня на вулиці Осуського в братиславському районі Петржалка. За попередніми даними поліції, водій легкового автомобіля переплутав педалі газу та гальма, через що втратив контроль над транспортним засобом і на швидкості врізався в пішоходів. Серед постраждалих опинилася 24-річна Деніса Гурбан Баранкова, яка зазнала надзвичайно важких травм.

Спортсменку терміново доставили до лікарні Крамаре, де медики понад добу боролися за її життя, однак врятувати лучницю не вдалося, і вона померла наступного дня. Також унаслідок наїзду серйозні ушкодження отримала 11-річна дівчинка. У неї діагностували травми голови та грудної клітки, а також перелом стегнової кістки. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів, тоді як правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії.

Кар'єра Баранкової

Попри молодий вік, Гурбан Баранкова вже вважалася однією з найуспішніших представниць словацького лучного спорту. Вона двічі представляла свою країну на Олімпійських іграх, у Токіо та Парижі, та стала першою словацькою лучницею, яка змогла кваліфікуватися на Всесвітні ігри.

Найбільшим успіхом у її кар’єрі стала перемога на Всесвітніх іграх 2025 року в китайському Ченду. Там спортсменка здобула золоту медаль у дисципліні польової стрільби з класичного лука, вписавши своє ім’я в історію словацького спорту.

Реакція спортивного світу

Смерть спортсменки викликала хвилю співчуття серед спортсменів, тренерів і вболівальників по всьому світу. Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор наголосила, що Баранкова була прикладом відданості спорту, а її золота медаль у Ченду назавжди залишиться частиною історії турніру.

У заяві організації зазначається, що її раптова загибель стала шоком для всієї міжнародної спортивної спільноти. Співчуття висловили родині спортсменки, її чоловікові, друзям та Словацькій асоціації стрільби з лука.

Нагадаємо, що 14-річний аргентинський футболіст помер після влучання м'яча у груди

Теги: спорт лучниця

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