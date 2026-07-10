«Динамо» перемогло у спарингу на наступний день після матчу Ліги Європи

Кияни другим складом обіграли польський «Радом'як»

Київське «Динамо» у контрольну матчі переграло команду «Радом'як» із Польщі (4:2). Про це повідомляє «Главком».

У спарингу з «Радом'яком» зіграли футболісти «Динамо», які напередодні перебували в запасі або вийшли на заміну в матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти «Університаті Клуж» (0:0).

Польська команда, яка виступає в елітному польському дивізіоні (Екстракляса), вийшла вперед на 36-й хвилині, після навісу з кутового забив Жеремі Бласко. На 41-й хвилині Віталій Буяльський реалізував пенальті, призначений за фол проти Андрія Ярмоленка (1:1).

Після перерви Буяльський оформив дубль і вивів «Динамо» вперед після гольової передачі Ярмоленка (2:1). Згодом, незважаючи на дощ, кияни довели перевагу до розгромної. Шола Огундана забив на 55-й хвилині, а потім зусиллями Владислава Герича рахунок став 4:1. Наприкінці гри Оскар Маркевич відіграв один м'яч. У підсумку, переконлива перемога команди Ігоря Костюка – 4:2.

16 липня в Румунії Динамо проведе поєдинок-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти «Університаті Клуж».

Контрольний матч. Люблін (Польща)

«Динамо» (Україна) – «Радом'як» (Польща) – 4:2

Голи: Буяльський, 41 (пен), 51, Огундана, 55, Герич, 59 – Бласко, 36, Маркевич, 77

Нагадаємо, центрбек київського «Динамо» Денис Попов переніс операцію у Києві та пропустить стартовий відрізок нового сезону. Оборонець зазнав травми під час тренувальних зборів «біло-синіх». У вихованця «Динамо» діагностували серйозне ушкодження коліна. За прогнозами лікарів, Попов не повернеться до тренувань щонайменше до жовтня.