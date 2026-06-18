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Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу
Швейцарія не повторила долю першого матчу, де вона втратила очки проти команди Катару
фото: Keystone

Попри бляклий старт, швейцарці включилися у кінці поєдинку проти боснійців

Збірна Швейцарії не лишила жодних шансів Боснії і Герцеговині наприкінці поєдинку Чемпіонату світу 2026 з футболу, який завершився з рахунком 4:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу 

Швейцарія довгий час не могла зламати організовану оборону Боснії та Герцеговини, хоча з перших хвилин володіла перевагою та активно пресингувала суперника. У першому таймі команда Мурата Якіна все ж створила кілька перспективних моментів. Зокрема, Ндоє небезпечно пробивав після проходів флангом, Фройлер ледь не влучив у дальній кут здалеку, а боснійці відповідали рідкісними контратаками через Джеко та Мемича. Найкращий шанс гостей до перерви виник після передачі Джеко, коли Тахірович опинився без опіки у штрафному, але не зміг скористатися нагодою.

Після відпочинку гра залишалася доволі закритою. Швейцарці контролювали м'яч, однак довго не могли довести свої атаки до результативного завершення. Голкіпер боснійців Нікола Васіль кілька разів рятував свою команду, зокрема після ударів Емболо та стандартів господарів. Водночас Боснія ледь не покарала суперника на контратаці, коли Дедич потужно пробив здалеку, а Грегор Кобель відбив м'яч перед собою.

Переломним став відрізок у середині другого тайму. Після потрійної заміни Якіна швейцарці додали в активності, а на 74-й хвилині свіжий Йоган Манзамбі відкрив рахунок, вдало завершивши затяжну атаку ударом з льоту. Ще більше ускладнила становище гостей червона картка Таріка Мухаремовича на 80-й хвилині за фол останньої надії проти Емболо.

Отримавши чисельну перевагу, швейцарці швидко дотиснули суперника. На 84-й хвилині Рубен Варгас після передачі Емболо подвоїв перевагу точним ударом у нижній кут. Уже в компенсований час Манзамбі оформив дубль, вигравши боротьбу одразу у двох захисників та встановивши рахунок 3:0.

Проте цей рахунок не став остаточним. Після подачі з кутового та відскоку м'яча Ермін Махмич першим зорієнтувався в епізоді й потужним ударом приблизно з 12 метрів відправив м'яч під поперечину, не залишивши шансів воротарю. Цікаво, що лише хвилиною раніше півзахисник з'явився на полі, замінивши Керіма Алайбеговича, а вже в дебютному для себе епізоді відзначився голом, відігравши один гол.

Але за кілька епізодів боснійці суттєво помилилися у своєму штрафному, коли Амар Мемич зірвав перспективну атаку суперника фолом. До позначки підійшов капітан команди Граніт Джака, який холоднокровно переграв воротаря, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах. Цей гол став останнім у матчі та остаточно закріпив рахунок 4:1 на користь збірної Швейцарії.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет B

Швейцарія – Боснія і Герцеговина 4:1 (0:0)

  • Голи: Манзамбі (74, 90), Варгас (84), Джака (90+6, пенальті) – Махмич (90+3)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина втратила перемогу над Канадою на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: чемпіонат світу Нікола Васіль Швейцарія НОВИНИ ФУТБОЛУ Боснія і Герцеговина

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