Найвідоміша фанатка Хорватії підкорює трибуни Чемпіонату світу 2026

Хорватська модель має шалену популярність завдяки своїм образам

Хорватська модель та інфлюенсерка Івана Кноль стала однією з найпомітніших уболівальниць Чемпіонату світу 2026, підкоривши багатьох своїми образами. Про це повідомляє «Главком».

Яскрава фанатка Хорватії

Популярність Івани Кноль почала стрімко зростати ще під час Чемпіонату світу 2018 року, але справжньою світовою знаменитістю вона стала на мундіалі-2022 у Катарі. Її відверті вбрання тоді викликали широкий резонанс, адже контрастували із суворими місцевими правилами щодо зовнішнього вигляду.

Власниця неофіційного титулу World Cup Girl продовжує підтримувати збірну Хорватії, відвідуючи матчі у своїх традиційних яскравих образах із фірмовою червоно-білою «шашкою», які вже давно стали її візитівкою. На поєдинку групового етапу проти Панами Кноль підтримувала хорватську команду з трибун, і цього разу її присутність виявилася щасливою. Хорватія здобула мінімальну перемогу, а головною подією вечора став ювілейний, 200-й матч Луки Модрича у футболці національної збірної.

фото: Інстаграм Івани Кноль

Для самої Івани це вже другий матч «картатих» на нинішньому мундіалі. Раніше вона відвідала стартову гру проти Англії в Далласі, однак тоді хорвати поступилися з рахунком 2:4.

Не футболом єдиним

Під час Чемпіонату світу Кноль не обмежується лише підтримкою збірної. Напередодні матчу з Англією вона здійснила одну зі своїх давніх мрій, виступивши діджейкою на офіційному FIFA Fan Festival у Лос-Анджелесі. Її сет став частиною розважальної програми для тисяч уболівальників, які приїхали на мундіаль.

Завдяки активності в соціальних мережах та участі у численних заходах модель залишається однією з найвідоміших медійних постатей навколо турніру.

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