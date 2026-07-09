Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» зіграло перший поєдинок з «Універсітатею Клуж» у кваліфікації Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» зіграло перший поєдинок з «Універсітатею Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
«Біло-синім» не вистачило завершального удару
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд не зміг переможно розпочати новий сезон

Київське «Динамо» розійшлося миром із «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0) в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

«Біло-сині» взяли м'яч під контроль у дебюті поєдинку. До екватору тайму підопічні Ігоря Костюка встигли змарнувати два моменти. Це Піхальонок спершу головою пробив у руки кіперу, а потім із меж штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою.

«Студенти» спромоглися відповісти на 30-й хвилині – Менді з центру штрафного не переграв Нещерета. «Динамо» до перерви не використало ще дві нагоди. Шапаренко з відскоку пробив на трибуни, а постріл Дубінчака з рикошетом пішов повз ворота.

На старті другої половини суперники обмінялися напівмоментами. Бражко розім'яв голкіпера ударом із-за меж штрафного. Натомість спробу Кубіша пробити в напрямку воріт киян заблокував Михавко.

Із середини тайму «Динамо» додало в активності. Міхаїл парирував удари Буяльського та Пономаренка. Згодом Шапаренко струсонув поперечину після передачі Дубінчака. А далі останній з дистанції не влучив у рамку воріт «Універсітаті».

Фінальний штурм команді Костюка не вдався. Як наслідок, доля путівки в наступний раунд визначиться в матчі-відповіді. Поєдинок відбудеться 16 липня в Клужі-Напоці.

Ліга Європи 2026/27. Кваліфікація, перший раунд

«Динамо» – «Універсітатя Клуж» – 0:0

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Яцик приміряв форму нового колективу
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Матвій Пономаренко опинився в обіймах Олександра Караваєва
«Динамо» випередило «Шахтар» за представництвом у збірній сезону Прем'єр-ліги
26 червня, 12:29
«Динамо» припинило співпрацю з компанією Money24/7
«Динамо» повідомило про припинення співпраці з одним з партнерів клубу
30 червня, 21:28
Назарій Русин знову виступатиме в УПЛ
Колишній нападник «Динамо» повернувся в чемпіонат України
1 липня, 19:55
Матвій Пономаренко звернув на себе увагу європейських грандів
Бомбардир «Динамо» зацікавив чемпіона Португалії – ЗМІ
2 липня, 00:17
«Студенти» нечасто грають в європейських турнірах
Перший суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи: досьє на «Універсітатю Клуж»
Сьогодні, 12:54
Ультрас київського «Динамо» разом фанатами «Динамо» (Мінськ) намалювали графіті з коротким посланням
«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів
Вчора, 11:21
Гравці «Динамо» перед початком спарингу на зборі в Австрії
«Динамо» оголосило заявку на Лігу Європи
Вчора, 15:21
Денис Попов знову випав із обойми Ігоря Костюка
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
Сьогодні, 18:27

Новини

«Динамо» не змогло дотиснути «Універсітатю Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» не змогло дотиснути «Універсітатю Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру
Костюк прикро програла півфінал Вімблдонського турніру
Еріксен визначився з майбутнім після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Еріксен визначився з майбутнім після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Лідер «Мілана» зазнав перелому в плейоф Чемпіонату світу 2026
Лідер «Мілана» зазнав перелому в плейоф Чемпіонату світу 2026
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
«Арсенал» оформив перехід воротаря середняка чемпіонату Англії
«Арсенал» оформив перехід воротаря середняка чемпіонату Англії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Сьогодні, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua