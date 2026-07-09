«Динамо» зіграло перший поєдинок з «Універсітатею Клуж» у кваліфікації Ліги Європи

Столичний гранд не зміг переможно розпочати новий сезон

Київське «Динамо» розійшлося миром із «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0) в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

«Біло-сині» взяли м'яч під контроль у дебюті поєдинку. До екватору тайму підопічні Ігоря Костюка встигли змарнувати два моменти. Це Піхальонок спершу головою пробив у руки кіперу, а потім із меж штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою.

«Студенти» спромоглися відповісти на 30-й хвилині – Менді з центру штрафного не переграв Нещерета. «Динамо» до перерви не використало ще дві нагоди. Шапаренко з відскоку пробив на трибуни, а постріл Дубінчака з рикошетом пішов повз ворота.

На старті другої половини суперники обмінялися напівмоментами. Бражко розім'яв голкіпера ударом із-за меж штрафного. Натомість спробу Кубіша пробити в напрямку воріт киян заблокував Михавко.

Із середини тайму «Динамо» додало в активності. Міхаїл парирував удари Буяльського та Пономаренка. Згодом Шапаренко струсонув поперечину після передачі Дубінчака. А далі останній з дистанції не влучив у рамку воріт «Універсітаті».

Фінальний штурм команді Костюка не вдався. Як наслідок, доля путівки в наступний раунд визначиться в матчі-відповіді. Поєдинок відбудеться 16 липня в Клужі-Напоці.

Ліга Європи 2026/27. Кваліфікація, перший раунд

«Динамо» – «Універсітатя Клуж» – 0:0

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.