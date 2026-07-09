Перший суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи: досьє на «Універсітатю Клуж»

Румунські «студенти» стануть першим викликом для вітчизняного гранда

Стараннями Чемпіонату світу 2026 міжсезоння для футбольних уболівальників промайнуло блискавично. Настала пора старту в єврокубках для українських колективів. Коротка презентація суперника київського «Динамо» – в матеріалі «Главкома».

Поєдинок «Динамо» – «Універсітатя Клуж» відбудеться 9 липня 2026 року в польському Любліні. Стартовий свисток зустрічі на «Арені Люблін» прозвучить о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь зіграють 16 липня.

Візитка

Рік заснування: 1919

1919 Рейтинг УЄФА: 258-ме місце

258-ме місце Титули: двічі віцечемпіон Румунії, володар Кубка Румунії 1964/65

двічі віцечемпіон Румунії, володар Кубка Румунії 1964/65 Найвище досягнення у єврокубках: другий раунд Кубка кубків 1965/66

другий раунд Кубка кубків 1965/66 Прізвиська: «студенти», «чорно-білі»

«студенти», «чорно-білі» Домашній стадіон: «Клуж Арена» (вміщує 30 365 глядачів)

«Клуж Арена» (вміщує 30 365 глядачів) Головний тренер: Крістіано Бергоді

Крістіано Бергоді Капітан команди: Александру Кіпчу

Склад «Універсітаті Клуж»

Попри коротке міжсезоння, «студенти» встигли поповнитися вісьмома новачками. Кошти, та й ті суто символічні, заплатили тільки за одного – Андрея Кубіша з генуезької «Сампдорії» (125 тисяч євро). Щоправда, він виступав за «Універсітатю» на правах оренди минулі півроку. Решта виконавців підсилили склад команди безкоштовно.

Воротар збірної Кіпру Неофітос Міхаїл, оборонець Фрайдей Адамс, центрбек Флоран Пулоло, опорний хавбек Педру Пінью, вінгери Маріус Штефенеску та Ібучі Чікву, центрфорвард Алібек Алієв не коштували «чорно-білим» ані лея. Найбільші надії, вочевидь, пов'язані з голкіпером Міхаїлом, який неабияк пошумів із кіпрським «Пафосом» в основному раунді Ліги чемпіонів 2025/26. Інші, окрім португальця Піньї, принаймні мають досвід виступів у чемпіонаті Румунії.

«Студенти» пробилися в єврокубки вдруге поспіль фото: ФК «Універсітатя» (Клуж-Напока)

Головним же досягненням літа для «студентів» стало збереження лідерів. Бомбардир команди Йово Лукіч навіть з'їздив на ЧС-2026 у складі боснійської збірної. Там форвард зіграв два поєдинки та забив Канаді. А в попередній кампанії балканець оформив 20 м'ячів у всіх турнірах за «Універсітатю». У футболці одноклубників із Крайови в позаминулому сезоні цифри боснійського нападника були значно скромнішими – лише два голи.

Поруч із ним в обоймі й вірні помічники. Івуарієць Іссуф Макалу з правого флангу атаки забиває сам і допомагає партнерам (сім голів, 14 асистів). Трохи скромніші цифри продемонстрував атакувальний хавбек Дан Ністор. Та його вісім м'ячів і сім результативних передач у 38 років викликають неабияку повагу. Оскільки на батьківщині він провів фактично всю кар'єру, то нова поява в єврокубках у поважному віці буде теплою відрадою.

Тренер Крістіано Бергоді

«Срібло», яке клуб здобув минулого сезону, стало досягненням досвідченого фахівця. Італієць Крістіано Бергоді очолив «Універсітатю» лише восени. Та в чемпіонаті Румунії він давно був своїм. Саме там алленаторе остаточно став головним тренером. До того на Батьківщині він працював і старшим («Імолезе», «Сассуоло»), і асистентом («Лаціо», «Лечче»). Бергоді очолював ледь не з десяток румунських колективів, зокрема тренував і запеклих сусідів «студентів» із ЧФР.

Найбільших успіхів італієць досягнув на чолі «Шепші» зі Сфинту-Георге. Біля керма «червоно-білих» він виграв два Кубки та Суперкубок Румунії. Програв фінали Кубка Румунії Бергоді зі столичним «Націоналом» та «Універсітатею», а ще один Суперкубок Румунії узяв із бухарестським «Рапідом». А також зібрав кілька нагород тренеру місяця за версією авторитетного місцевого видання Gazeta Sporturilor.

Крістіано Бергоді став футбольним пілігримом фото: ФК «Універсітатя» (Клуж)

Утім, має Бергоді й «грішок». У жодному (!) клубі він не затримувався бодай на два роки. Кілька разів італійський тренер був банальним «пожежником» – очолював кризовий колектив посеред сезону, стабілізовував ситуацію, доводив команди до завершення кампанії та йшов. Інколи Бергоді на такому фундаменті отримував шанс тренувати далі. Та досягненням було допрацювати наступний сезон до кінця. Боротися з реноме кризового менеджера в 61 вкрай важко.

Тим не менше, «Універсітатя» стала новим шансом Бергоді щось змінити. За понад півроку в Клужі-Напоці він протестував із півдесятка тактичних схем. Утім, найчастіше фахівець послуговується двома – 4-2-3-1 та 4-3-3. Проте, остання формація несе більші ризики. Чотирьох із семи поразок під керівництвом Бергоді «студенти» зазнали саме під час використання такої побудови. Тож на «Динамо», найімовірніше, «Універсітатя» вийде з обережнішою схемою.

«Універсітатя» у сезоні 2025/26

Минулу кампанію «студенти» розпочали під керівництвом місцевої зірки Іона Сабеу. Він кілька разів грав і тренував рідний клуб, а ще виступав під керівництвом Мірчі Луческу в бухарестському «Динамо» та італійській «Брешії». Черговий період в «Універсітаті» для Сабеу стартував у 2023 році, та невдалий старт сезону 2025/26 обернувся звільненням. У вересні-жовтні «чорно-білі» не змогли виграти п'ять матчів поспіль, тож легенді вказали на двері.

Бергоді розпочав із трьох перемог у чотирьох турах, а згодом «студенти» додали та завершили 2025 рік трьома перемогами поспіль. Сезон в елітному дивізіоні Румунії складається з основного раунду та подальшим поділом на чемпіонську групу та групу вибування. «Універсітатя» завершила третьою (54 очки) та повела боротьбу за титул. Стартували «чорно-білі» з чотирьох перемог, а після поразки від «Динамо» з Бухареста й ЧФР виграли ще двічі.

«Студенти» ледь не завершили сезон чемпіонським дублем фото: ФК «Універсітатя» (Клуж-Напока)

За два тури до кінця кампанії «студенти» залишалися в чемпіонських перегонах, а головним конкурентом із перевагою на очко була «Універсітатя» з Крайови. Однак, підопічні Бергоді вщент програли очний матч (0:5), а потім лише внічию звели поєдинок зі столичним «Динамо» (1:1) та вдовольнилися срібними нагородами. Проте, криза бухарестських грандів не триватиме вічно. Нова нагода виграти титул може підвернутися «Універсітаті» з Клужа-Напоки не так і швидко…

Довгим був шлях «студентів» і в Кубку Румунії. Спершу «Універсітатя» здолала груповий етап із двома перемогами та нічиєю. У чвертьфіналі команда Бергоді розібралася з «Германнштадтом» (2:1), а в 1/2 фіналу лише в серії одинадцятиметрових дотиснула скромний АКС «Арджеш» (1:1, пенальті – 5:4). Суперником у фіналі стала та ж «Універсітатя» з Крайови. Цього разу одноклубники розійшлися миром (0:0), але розділити трофей змоги не було. А в серії післяматчевих пенальті Фортуна посміхнулася майбутньому чемпіону (6:5).

Антон Федорців, «Главком»