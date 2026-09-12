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Чотири гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії U20

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Чотири гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії U20
Бразилія U20 на найближчих зборах проведе три товариських матчі
фото: ФК «Шахтар». Лука Мейреллеш

Донецький клуб має найбільше представництво сере клубів у молодіжці Селесао

Чотири гравця донецького «Шахтаря» отримали виклики до збірної Бразилії U20. Про це повідомляє «Главком».

До складу молодіжної команди Селесао на найближчі збори доєднаються півзахисники Ізакі Сілва, Габріель Карвальйо та Бруніньой, а також форварда Лука Мейреллеш.

Бразильська молодіжка проведе збори у Іспанії, де у неї заплановано три товариських матчі: з Данією (28 вересня), США (1 жовтня) та Мексикою (4 жовтня).

Жоден клуб не делегував до збірної Бразилії U20 більше футболістів, ніж «Шахтар».

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, румунунська національна авіакомпанія TAROM назвала перший «Boeing 737 MAX» на честь легендарного тренера Мірчі Лу

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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