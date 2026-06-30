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Франція – Швеція. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Франція – Швеція. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Кіліан Мбаппе забив чотири м'ячі в групі Кубка світу
фото: Getty Images

Європейське протистояння в першому раунді плейоф

Завтра, 1 липня 2026 року, збірна Франції на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді протистоятиме національній команді Швеції у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Франція – Швеція

Лідером симпатій на 12:10 30 червня стали «триколірні», впевнені фахівці GGBET. На ймовірну перемогу підопічних Дідьє Дешама запропоновано коефіцієнт 1,28. Натомість на потенційний успіх шведів закладено кеф 11,99. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,14. Ще показовіші цифри з путівкою в наступну стадію. На прохід Франції виставлено кеф 1,14. На місце в 1/8 фіналу для «Тре Крунур» закладено коефіцієнт 5,23. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано бал 2,25.

Передматчевий стан команд

Французька збірна на груповому етапі здобула три перемоги. На старті команда Дешама впоралася із Сенегалом (3:1). Голи до свого активу записали форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. Далі «триколірні» розгромили Ірак (3:0) з двома м'ячами того ж Мбаппе та голом нападника Дембеле. А потім Франція переграла збірну Норвегії (4:1). Цього разу Дембеле оформив хет-трик, а останній гол забив вінгер Дуе.

Швеція розпочала з розгрому збірної Тунісу (5:1). Хавбек Аярі забив двічі, а ще по м'ячу оформили форвард Ісак, нападник Йокерес і півзахисник Сванберг. У другому турі підопічні Грема Поттера зазнали фіаско від Нідерландів (1:5). Гол престижу оформив нападник Еланга. Завершили груповий етап скандинави нічиєю зі збірною Японії (1:1). Єдиний м'яч у складі збірної Швеції забив той же Еланга.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 23 поєдинки. Перевага на боці збірної Франції – 12 перемог проти шести в «Тре Крунур». Шляхи суперників перетиналися в спарингах, кваліфікаціях великих турнірів, на чемпіонатах Європи та в Лізі націй. Та безпосередньо на Чемпіонаті світу «триколірні» зустрінуться зі шведами вперше.

Останнє подвійне побачення команд відбулося у сезоні 2020/21 Ліги націй. Французька збірна оформила дві перемоги. Спершу підопічні Дешама перемогли на виїзді (1:0). Єдиний гол оформив Мбаппе. Потім «триколірні» здобули веселу звитягу на власному полі (4:2). Форвард Жиру оформив дубль, а його заспів підтримали оборонець Павар і нападник Коман. У складі Швеції голами відзначилися форварди Классон і Квайсон.

Де дивитися матч Франція – Швеція

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 00:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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