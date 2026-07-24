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Чемпіона Африки з футболу визначить суд

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіона Африки з футболу визначить суд
У фіналі КАН-2025 Сенегал обіграв Марокко – 1:0
фото: CAF

Слухання в CAS відбудуться 8 жовтня

Долю суперечки між збірними Сенегалу і Марокко щодо перемоги на Кубку африканських націй 2025 визначить Спортивний арбітражний суд (CAS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Згідно з інформацією джерела, у жовтні Спортивний арбітражний суд (CAS) проведе слухання у справі щодо скандального результату фіналу Кубка африканських націй 2025 року. Королівська марокканська федерація футболу, федерація футболу Сенегалу та Конфедерація африканського футболу були визначені сторонами, які прийматимуть участь у слуханні, що відбудеться 8 жовтня за зачиненими дверима.

Нагадаємо, що фінальний матч КАН 2025 завершився перемогою Сенегалу над Марокко з рахунком 1:0 після додаткового часу. Цей континентальний трофей став для них другим в історії

Офіційним переможцем Кубка африканських націй 2025 року визнано збірну Марокко після того, як Апеляційна рада КАФ присудила Сенегалу технічну поразку.

Фінальний матч турнірну у січні 2026 року завершився перемогою збірної Сенегалу над Марокко з рахунком 1:0 у додатковий час. Щоправда під час матчу трапився скандал – гравці Сенегалу залишили поле в додатковий час через суддівські рішення. У березні цього року Конфедерація африканського футболу (КАФ) задовольнила апеляцію та анулювала результат сенегальців, присудивши Марокко технічну перемогу та трофей.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу 2026 збірна Марокко дійшла до чвертьфіналу, в якому поступилася Франції (0:2). У складі збірної Франції відзначились Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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