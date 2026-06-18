Гравець збірної ДР Конго заявив, що «Роналду уже не той»

Роналду не відзначився результативними діями у грі проти ДР Конго

Мукау: Ми розуміли, що Роналду менше бігатиме

Півзахисник збірної ДР Конго з футболу Нгалайель Мукау зізнався, що чекав на більшого від капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Матч групового етапу Чемпіонату світу між збірними ДР Конго та Португалії завершився внічию (1:1), а Роналду не відзначився результативними діями.

«Ми знаємо, що він уже не той, що раніше. Тому ми розуміли, що він менше бігатиме. Я очікував, можливо, трохи більшого від нього, але це нормально – він став старшим. Для мене честь грати проти нього», – заявив Мукау.

41-річний Роналду у грі з ДР Конго зробив 25 дотиків м'яча у матчі з ДР Конго – це антирекорд португальця на великих турнірах.

До слова, нещодавно Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу. Вони пожартували один над одним у нових роликах Lego. Футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights.

Раніше Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром». У фінальному турі чемпіонату Саудівської Аравії команда суперзірки розгромила «Дамак» із Хаміс-Мушайта (4:1). Сам португалець доклався до перемоги дублем.

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.