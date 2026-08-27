«Ліверпуль» оформить трансфер вінгера ПСЖ за 140 млн євро – джерело

Бредлі Барколя знаходиться в кроці від трансферу до «Ліверпуля»

Англійський гранд близький до придбання Бредлі Барколя

«Ліверпуль» близький до підписання контракту з французьким вінгером ПСЖ Бредлі Барколя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо.

Трансфер француза, згідно з інформацією джерела, може обійтись англійському грандові в суму до 140 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Клуби досягли усної домовленості і у найближчі 24 години відбудеться обмін документами.

У ПСЖ Бредлі Барколя перебрався з «Ліона» влітку 2023 року. За цей час він встиг провести у складі парижан 152 матчі, забити 39 голів та віддати 37 гольових передач.

У сезон 2026/27 «Ліверпуль» зайшов з новим головним тренером – Андоні Іраолою. Останні три роки іспанець працював з «Борнмутом», який минулого сезону під його керівництвом вперше у історії вийшов до єврокубків – «вишні» здобули путівку до Ліги Європи. З Іраолою «Ліверпуль» не надто вдало статував у чемпіонаті Англії – зіграли внічию з «Ньюкаслом» (2:2).

До слова, за інформацією Фабріса Гокінса, ПСЖ визначився з майбутнім французького форварда Усмана Дембеле.

Нагадаємо, що молодіжна команда «Шахтаря» поступилась київському «Динамо» з рахунком 1:2, а наприкінці матчу між футболістами та працівниками тренерських штабів виникла штовханина.

Як повідомлялося, «гірники» продовжили співпрацю з захисником збірної України Валерієм Бондарем.

Нова угода між 27-річним футболістом та чемпіоном України розрахована до 31 липня 2031 року.

Валерій Бондар є вихованцем донецького клубу, пройшов його молодіжну структуру та вже понад 7 років захищає кольори основної команди. За цей час він успів провести 190 матчів на клубному рівні, а також відзначився шістьмома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.