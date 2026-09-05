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«Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Кривбас» та «Колос» розписали результативну нічию у Кривому Розі
«Колос» здобув друге очко у сезоні
фото: Пресслужба УПЛ

Команда Руслана Костишина вирвала нічию в компенсований час

5 вересня відбувся поєдинок п'ятого туру Української Прем'єр-ліги між «Кривбасом» та «Колосом». Про це повідомляє «Главком».

Матч відбувся у Кривому Розі на стадіоні «Гірник». Стартовий свисток прозвучав о 13:00 за київським часом.

Господарі поля зуміли першими вийти уперед, точним ударом з лінії штрафного майданчика відзначився Ярослав Шевченко. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку – з передачі Салабая забив Климчук.

На 66-й хвилині уперед знову вийшов «Кривбас»: після кутового вызначився Володимир Вілівальд. Через 14 хвилин червону картку отримав захисник «Колоса» Зураб Рухадзе, проте це не завадило команді Костишина вирвати нічию, оскільки в компенсований до другого тайму час Тахірі наніс точний удар по воротах Кемкіна.

«Кривбас» з п'ятьма очками посідає дев'яте місце таблиці. «Колос» з двома пунктами йде 15-м.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Кривбас» – «Колос» – 2:2

Голи: Шевченко, 28, Вілівальд, 66 – Климчук, 38, Тахірі, 90+1

Вилучення: Рухадзе, 80 (Колос)

Турнірна таблиці чемпіонату України

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у матчі п'ятого туру УПЛ «Полісся» Руслана Ротаня розбило «Кудрівку» з рахунком 5:1.

Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про трансфер вінгера Густаво Прадо, кияни орендували вінгера у «Інтернасьйоналю» до кінця поточного сезону. Також біло-сині взяли в оренду у «Полісся» голкіпера Георгія Бущана.

Теги: УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Кривбас»

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