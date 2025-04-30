Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Інгулець» та «Зоря» дограли поєдинок, який розпочався ще у грудні минулого року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Інгулець» та «Зоря» дограли поєдинок, який розпочався ще у грудні минулого року
«Інгулець» переміг «Зорю»

Матч «Інгулець» – «Зоря» не був дограний через тривалу повітряну тривогу

Сьогодні, 30 квітня. відбулося догравання поєдинку 16-го туру чемпіонату України, в якому петровський «Інгулець» в Олександрії зустрічався з луганською «Зорею». Про це повідомляє «Главком».

Матч команд, який проходив у Кривому Розі 8 грудня 2024 року й не був дограний через тривалу повітряну тривогу, поновився з початку другого тайму за рахунку 1:0 на користь «Інгульця». Змінити його намагалися обидва суперники, але в підсумку підопічні Василя Кобіна зуміли втримати мінімальну перевагу. 

«Інгулець» – «Зоря» – 1:0 (1:0)

Гол: Волохатий (38). 

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка). 

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кривий Ріг чемпіонат України УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші юнаки гратимуть з однолітками з Греції, Фінляндії та Угорщини
Юнацька збірна України з футболу оголосила склад на матчі Турніру розвитку УЄФА
Сьогодні, 12:31
2 серпня визначено базовою датою 1-го туру УПЛ сезону 2025/26
Стала відома дата початку нового чемпіонату України з футболу
23 квiтня, 14:37
Ігор Суркіс та його онук Сашко роблять вправи з футбольним м'ячем
Росте новий «динамівець»? Донька Суркіса показала, як дід тренує онука
17 квiтня, 10:41
9 з 11 легіонерів збірної України, яких Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй, вийшли на поле минулого вікенду
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука
15 квiтня, 15:25
Деклан Райс став автором історичного досягнення у грі проти мадридського «Реала»
Ліга чемпіонів: УЄФА обрала найкращого гравця тижня
11 квiтня, 10:51
Пошкоджений будинок біля дитячого майданчику та ресторану у Кривому Розі
Удар по Кривому Рогу. З’явилося відео, яке розбиває фейк росіян про офіцерів НАТО
7 квiтня, 22:39
Шевченка підтримали 15 європейських країн-асоціацій, 39 проголосували проти
Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА
3 квiтня, 16:42
Віталію Куцепалу було 48 років
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ
3 квiтня, 12:30
Ігор Суркіс та його онук Сашко
Донька Суркіса показала, як дід грається з онуком
2 квiтня, 11:30

Новини

Суперкомп'ютер назвав нового фаворита Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав нового фаворита Ліги чемпіонів
«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Барселона» – «Інтер»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Інгулець» та «Зоря» дограли поєдинок, який розпочався ще у грудні минулого року
«Інгулець» та «Зоря» дограли поєдинок, який розпочався ще у грудні минулого року
Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта
Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта
Українські плавці здобули ще три ліцензії на чемпіонат світу
Українські плавці здобули ще три ліцензії на чемпіонат світу
ЗМІ назвали гравців, яких Алонсо хоче бачити у «Реалі»
ЗМІ назвали гравців, яких Алонсо хоче бачити у «Реалі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
179K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
62K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
22K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua