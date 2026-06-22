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Салах став одним з найрезультативніших африканських гравців на мундіалях

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Салах став одним з найрезультативніших африканських гравців на мундіалях
Мохамед Салех став одним з героїв матчу ЧС-2026 Єгипет – Нова Зеландія
фото: Getty Images

В активі єгиптянина на чемпіонатах світу 3 голи та 2 результативні передачі

Нападник збірної України Мохамед Салах увійшов до числа найбільш результативних африканських футболістів світових першостей. Про це повідомляє «Главком».

Салах в матчі другого туру Чемпіонату світу 2026 проти збірної Нової Зеландії (3:1) відзначився голом та асистом. Загалом в активі єгиптянина на чемпіонатах світу 3 голи та 2 асисти.

Серед всіх африканців в історії мундіалів більшу або ідентичну кількість результативних дій мають лише ганець Асамоа Г'ян (6+3), камерунець Роже Мілла (5+1) та тунісець Вахбі Хазрі (3+2).

Африканські футболісти з найбільшою кількістю голів та асистів на чемпіонатах світу:

  • 6+3 – Асамоа Г'ян (Гана)
  • 5+1 – Роже Мілла (Камерун)
  • 3+2 – Вахбі Хазрі (Туніс)
  • 3+2 – Мохамед Салах (Єгипет)

Крім цього, в матчі проти Нової Зеландії Мохамед Салах забив 68-й гол за збірну Єгипту. Тепер Салах лише на один гол відстає від повторення рекорду єгипетської збірної, який належить головному тренеру команди, Хоссаму Хассану (69).

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Нагадаємо, воротар національної команди Уругваю Фернандо Муслера встановив антирекорд Кубка світу за кількістю результативних помилок. «Селесте» напередодні розписали нічию з Кабо-Верде (2:2). До втрати очок призвела й непереконливий виступ Муслери. Зокрема, в епізоді з другим голом африканців кіпер необачно вийшов із воріт.

Тепер у пасиві уругвайця чотири результативні помилки на чемпіонатах світу. Він став одноосібним лідером за цим показником. Позаду залишилися аравієць Мохамед Аль-Деая, австралійський воротар Марк Шварцер і німець Мануель Ноєр (по три помилки).

Муслера приїхав на п'ятий у кар'єрі Мундіаль. За його плечима тепер 18 матчів на чемпіонатах світу, в яких голкіпер пропустив 20 м'ячів. Найвищим досягненням уругвайця залишається 4-те місце на ЧС-2010.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Мохамед Салах

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