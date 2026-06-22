Салах став одним з найрезультативніших африканських гравців на мундіалях

В активі єгиптянина на чемпіонатах світу 3 голи та 2 результативні передачі

Нападник збірної України Мохамед Салах увійшов до числа найбільш результативних африканських футболістів світових першостей. Про це повідомляє «Главком».

Салах в матчі другого туру Чемпіонату світу 2026 проти збірної Нової Зеландії (3:1) відзначився голом та асистом. Загалом в активі єгиптянина на чемпіонатах світу 3 голи та 2 асисти.

Серед всіх африканців в історії мундіалів більшу або ідентичну кількість результативних дій мають лише ганець Асамоа Г'ян (6+3), камерунець Роже Мілла (5+1) та тунісець Вахбі Хазрі (3+2).

Африканські футболісти з найбільшою кількістю голів та асистів на чемпіонатах світу:

6+3 – Асамоа Г'ян (Гана)

5+1 – Роже Мілла (Камерун)

3+2 – Вахбі Хазрі (Туніс)

3+2 – Мохамед Салах (Єгипет)

Крім цього, в матчі проти Нової Зеландії Мохамед Салах забив 68-й гол за збірну Єгипту. Тепер Салах лише на один гол відстає від повторення рекорду єгипетської збірної, який належить головному тренеру команди, Хоссаму Хассану (69).

Нагадаємо, воротар національної команди Уругваю Фернандо Муслера встановив антирекорд Кубка світу за кількістю результативних помилок. «Селесте» напередодні розписали нічию з Кабо-Верде (2:2). До втрати очок призвела й непереконливий виступ Муслери. Зокрема, в епізоді з другим голом африканців кіпер необачно вийшов із воріт.

Тепер у пасиві уругвайця чотири результативні помилки на чемпіонатах світу. Він став одноосібним лідером за цим показником. Позаду залишилися аравієць Мохамед Аль-Деая, австралійський воротар Марк Шварцер і німець Мануель Ноєр (по три помилки).

Муслера приїхав на п'ятий у кар'єрі Мундіаль. За його плечима тепер 18 матчів на чемпіонатах світу, в яких голкіпер пропустив 20 м'ячів. Найвищим досягненням уругвайця залишається 4-те місце на ЧС-2010.