Надаль емоційно відреагував на перемогу Іспанії на Чемпіонаті світу

Надаль дивився гру Іспанії з Аргентиною разом з рідними та друзями

Після фінального свистка Надаль підняв руки та голосно крикнув «Vamos!»

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль емоційно відреагував на перемогу збірної Іспанії у фіналі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Надаль дивився гру Іспанії з Аргентиною разом з рідними та друзями. Після фінального свистка він підняв руки та голосно крикнув «Vamos!».

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Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу. Лідером за кількістю Великих шлемів є серб Новак Джокович (24).

Загалом Надаль виграв 92 титули ATP, з них 63 – на ґрунті, зокрема рекордні 14 трофеїв Ролан Гаррос.

Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночному розряді у 2008 році.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.