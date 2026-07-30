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Анчелотті назвав несподівану причину, чого Бразилія так рано вилетіли з мундіалю

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Анчелотті назвав несподівану причину, чого Бразилія так рано вилетіли з мундіалю
Карло Анчелотті: Ми програли чемпіонат світу під час паузи на охолодження
фото: Getty Images

Винувата новація ФІФА на Чемпіонаті світу

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті заявив, що команда вилетіла з Чемпіонату світу 2026 через власне тактичне рішення під час матчу 1/8 фіналу проти Норвегії (1:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

За словами італійського фахівця, вирішальним моментом стала обов'язкова пауза на охолодження в другому таймі, під час якої він вирішив змінити тактичну побудову команди. Наставник визнав, що зроблені ним зміни вплинули на перебіг зустрічі. У підсумку Бразилія поступилася Норвегії (1:2) і вилетіла з турніру. Це стало найгіршим результатом бразильців на мундіалі з 1990 року. 

«Думаю, ми програли чемпіонат світу саме під час паузи на охолодження в матчі з Норвегією. До цього команда контролювала гру. Моєю помилкою було те, що я вирішив: ми втратили контроль, хоча це було не так. Норвегія також чудово зіграла. Вони контролювали матч не лише проти нас, а й проти Англії. Вони могли пройти ще далі», – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Анчелотті не подаватиме у відставку. Він сповнений планів щодо повернення збірної Бразилії на вершину планети.

«Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу. Загалом, вважаю, гра складалася на нашу користь. Ми мали чимало гольових моментів і в першому, і в другому таймах, поки рахунок був 0:0. Потім ми провели заміни, щоб додати команді свіжості та глибини складу, розраховуючи здобути перемогу», – резюмував Анчелотті.

Титулований італієць перед ЧС-2026 пролонгував контракт із Бразильською конфедерацією футболу. Він уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті готуватиме «селесао» до Копа Амеріка-2028 та наступного Кубка світу.

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Теги: Карло Анчелотті ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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