«Металіст 1925» дізнався суперника у другому раунді кваліфікації жіночого Кубку Європи

Футболісткам харківського клубу протистоятиме португальський «Торренсе»

«Металіст 1925» дізнався суперника по другому раунду кваліфікації жіночого Кубку Європи. Про повідомляє «Главком».

Футболістки харківського клубу зустрінеться з португальським «Торренсе». Саме португальска команда вибила ковалівьский «Колос» у першому раунді кваліфікації.

«Металіст 1925» у першому раунді зустрівся з «Митровицею» з Косова: нульова нічия у першому поєдинку та розгромна перемога футболісток харківського клубу у матчі-відповіді, 5:0.

Також у жіночому Кубку Європи виступав одеський «Сістерс», який із загальним рахунком 1:9 поступився норвезькому «Русенборгу» у першому раунді кваліфікації.

Перший поєдинок між «Металістом 1925» та «Торрейренсе» відбудеться 23 вересня, а матч-відповідь – 30 вересня.

Нагадємо, що у Міністерстві молоді і спорту прокоментували інформацію про те, що Україна та Польща плаують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2040-х роках.

До слова, за інформацією Ігора Бурбаса, біло-сині працюють над орендою Георгія Бущана з «Полісся».