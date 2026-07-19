Волейбольна збірна України зіграла вирішальний матч у Лізі націй

«Синьо-жовті» зобов'язані були перемагати задля шансу на продовження боротьби

Національна команда України з волейболу переграла збірну Німеччини (3:1) в останньому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті підопічні Рауля Лосано кілька разів змінювали ролі. Спершу «синьо-жовті» поступалися німецьким волейболістам, потім – двічі відривалися на пять пунктів. До фінального відрізку команди прийшли на рівних (20:20), але в кінцівці Україна дотиснула суперників.

У другій партії команди йшли нога в ногу. Однак, із середини сету німці пішли у відрив. Українська збірна не змогла наздогнати опонентів. Як наслідок, Німеччина «привезла» українцям пять пунктів.

А ось в третій партії «синьо-жовті» постійно намагалися бути попереду бодай на кілька пунктів. На піку перевагу збірної України склала пять очок. Щоправда, на фініші сету команда Лосано обмежилася трьома пунктами для перемоги.

Важко склалася для українських волейболістів четверта партія. Збірна Німеччини трималася в лідерах до середини відрізку. Далі пішла гра нервів, які виявилися міцнішими в «синьо-жовтих». Кілька ейсів і брейк в останньому розіграші дозволили збірній України відсвяткувати перемогу.

Підопічні Лосано завершили регулярний сезон Ліги націй. Рекорд національної команди – сім перемог, п'ять поразок. Наразі збірна України посідає останнє прохідне в плейоф місце в турнірній таблиці. Доля колективу залежить від поєдинку Болгарії проти збірної Франції. Успіх останніх дозволить «синьо-жовтим» продовжити боротьбу.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Україна – Німеччина – 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

До слова, раніше збірна України драматично програла Туреччині в Лізі націй. Команда Лосано виграла стартові два сети. Однак, далі українські волейболісти віддали три наступних.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.