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Україна вперше в історії вийшла до плейоф Ліги націй з волейболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна вперше в історії вийшла до плейоф Ліги націй з волейболу
У 1/4 фіналу Ліги націй Україна зіграє з Польщею
фото: FIVB

Історичний результат для України став можливим після поразки збірної Болгарії від Франції

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії вийшла до плейоф Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Історичний результат для України став можливим після поразки збірної Болгарії від Франції в заключному турі групового етапу.

Перед останнім матчем українці зберігали шанси на потрапляння до плейоф. Доля нашої команди залежала від поєдинку між Болгарією та Францією. Лише перемога французів гарантувала Україні місце серед семи найкращих збірних турніру.

Французька команда контролювала перебіг першої партії та довела її до перемоги – 25:21.

У другому сеті ініціативою спочатку володіла Болгарія, але Франція швидко переломила хід подій, вийшла вперед і втримала перевагу до кінця партії – 25:22.

Третій сет також почався вдало для болгар, які створили відрив у п'ять очок. Проте французи зуміли наздогнати суперника, після чого завершили матч «сухою» перемогою, вигравши партію 25:21.

Завдяки цьому результату Болгарія залишилася поза плейоф, а збірна України зберегла сьоме місце в турнірній таблиці та вперше в історії кваліфікувалася до вирішальної стадії Ліги націй.

У 1/4 фіналу Ліги націй Україна зіграє з Польщею. Матчі цієї стадії Ліги націй з волейболу відбудуться 29-30 липня.

Нагадаємо, національна команда України з волейболу переграла збірну Німеччини (3:1) в останньому турі Ліги націй.

Теги: волейбол

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