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Збірна України з волейболу хітом Степана Гіги відсвяткувала історичний успіх (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з волейболу хітом Степана Гіги відсвяткувала історичний успіх (відео)
Українські волейболісти відзначають потрапляння до 1/4 фіналу Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії вийшла до плейоф Ліги націй

Збірна України з волейболу хітом Степана Гіги «Золото Карпат» відсвяткувала вихід до плейоф Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії вийшла до плейоф Ліги націй. Історичний результат для України став можливим після поразки збірної Болгарії від Франції в заключному турі групового етапу.

Перед останнім матчем українці зберігали шанси на потрапляння до плейоф. Доля нашої команди залежала від поєдинку між Болгарією та Францією. Лише перемога французів гарантувала Україні місце серед семи найкращих збірних турніру.

У підсумку, Болгарія зазнала поразки у поєдинку та завершила боротьбу у Лізі націй 2027.

Після гри Болгарія – Франція, святкуючи історичний успіх, наші волейболісти емоційно заспівали хіт українського виконавця Степана Гіги «Золото Карпат».

У 1/4 фіналу Ліги націй Україна зіграє з Польщею. Матчі цієї стадії Ліги націй з волейболу відбудуться 29-30 липня.

Нагадаємо, національна команда України з волейболу переграла збірну Німеччини (3:1) в останньому турі Ліги націй.

Теги: волейбол Степан Гіга

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