Швейцарія і Канада зустрілися у матчі лідерів групи B Чемпіонату світу 2026: хто здобув перемогу

Швейцарці протистояли потужній підтримці з боку вболівальників Канади, яка є одни з господарів Чемпіонату світу

Після нерезультативного першого тайму команди показали боротьбу в другій половині матчу

Збірна Швейцарії обіграла Канаду у поєдинку за перемогу в групі B на Чемпіонаті світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі, хоча Швейцарія частіше контролювала м'яч і намагалася будувати позиційні атаки. Найкращий момент до перерви стався вже на 11-й хвилині, коли після розрізної передачі Бреель Емболо вискочив сам на сам із Максимом Крепо, але не зміг переграти голкіпера, а добивання Йоана Манзамбі заблокував один із захисників.

Канада відповідала власними нагодами. Наприклад, Ахмед змусив Грегора Кобеля рятувати команду ударом у ближній кут, а Ларін та Б'юкенен також загрожували воротам швейцарців. Попри кілька небезпечних епізодів і невелику штовханину наприкінці тайму, команди пішли на перерву без забитих м'ячів.

Одразу після відновлення гри Швейцарія завдала подвійного удару по супернику. Сталося це на першій же хвилині другого тайму, коли Манзамбі прострілив з флангу, а Рубін Варгас точним ударом у ближній кут відкрив рахунок. За одинадцять хвилин перевага європейців стала ще комфортнішою: Емболо виграв боротьбу за м'яч у штрафному майданчику та скинув його під удар Манзамбі, який потужним пострілом прошив воротаря Канади.

Після другого гола швейцарці діяли впевненіше, а Канада була змушена ризикувати та шукати можливості відігратися. Через це поступово канадці перехопили ініціативу та почали частіше навантажувати оборону суперника. Серія кутових і кілька небезпечних атак змусили захисників Швейцарії працювати на межі можливостей, а Ніко Ельведі врятував команду важливим блоком після удару з меж штрафного майданчика. На 76-й хвилині інтрига повернулася: після довгого закидання Саліба прийняв м'яч на правому фланзі та виконав точний простріл на Джонатана Девіда, який скоротив відставання до мінімуму.

У заключні хвилини Канада пішла вперед великими силами, а вже в компенсований час Патрік Девід головою завдав небезпечного удару після вкидання з ауту, проте Кобель зіграв надійно. Швейцарці втримали перевагу та здобули непросту перемогу з рахунком 2:1. З сімома очками Швейцарія перемогла у групі B, а Канада посіла другу позицію.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет B

Швейцарія – Канада 2:1 (0:0)

Голи: Варгас (46), Манзамбі (57) – Девід (76)

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