Бразилія впевнено переграла Шотландію на Чемпіонаті світу 2026

Одні з фаворитів світової першості переможно завершили для себе груповий етап

Збірна Бразилії не лишила шансів команді Шотландії, перегравши європейців з рахунком 3:0 у заключному поєдинку групового етапу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Бразильці зі старту демонстрували впевнену гру, що підтвердилося уже за сім хвилин після початку матчу. Під час одного з епізодів Вінісіус Жуніор скористався грубою помилкою шотландських захисників, обіграв голкіпера й відкрив рахунок. Незабаром він оформив дубль після ще одного провалу оборони суперника, однак після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через порушення правил у попередньому епізоді.

Але це не завадило бразильцям наприкінці першого тайму все ж подвоїти свою перевагу. Відбулося це завдяки тому, що спершу Бруну Гімараєш виконав м’який закид за спини захисникам, а Вінісіус головою переправив м’яч у порожні ворота. До перерви «селесао» могли забивати ще, але Енгус Ганн неодноразово рятував свою команду після ударів Раяна та інших бразильців.

У другій половині зустрічі Шотландія намагалася повернути інтригу. Найближчим до гола був Скотт Мактоміней, який двічі небезпечно пробивав головою, проте в обох випадках блискуче зіграв Аліссон. Також бразильців врятував голкіпер після прямого удару зі штрафного, а арбітр не побачив підстав для призначення пенальті у ворота Бразилії після падіння шотландця в штрафному майданчику.

Остаточно питання про переможця було знято на 60-й хвилині, коли Бруну Гімараєш прорвався до штрафного, обіграв захисника та замість удару сам віддав передачу на Матеуса Кунью. Той без проблем відправив м’яч у порожні ворота, зробивши рахунок 3:0. Після цього бразильці спокійно контролювали перебіг гри, а на 76-й хвилині сталася важлива подія – на поле вперше з’явився Неймар. Хоча особливо яскравою статистикою він не відзначився, повернення гравця такого високого рівня у лави збірної Бразилії може стати суттєвим підсиленням для команди у наступних раундах.

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Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет C

Шотландія – Бразилія 0:3 (0:2)

Голи: Вінісіус Жуніор (7, 45+3), Кунья (60)

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