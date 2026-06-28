Розпочинається найцікавіше: де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo

Чемпіонат світу з футболу проходить з 11 червня до 19 липня 2026 року

У неділю, 28 червня 2026 року розпочинаються поєдинки 1/16 фіналу Чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Плейоф мундіалю візьме старт грою між збірною Південної Африки та командою Канади.

Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 в Україні

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo.

Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Разом із тим частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього мундіалю. Серед них – матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, поєдинок за третє місце та фінал.

Таким чином, українські вболівальники матимуть змогу стежити як за всіма матчами турніру через платформу Megogo, так і за ключовими зустрічами безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт».

Чемпіонат світу з футболу проходить з 11 червня до 19 липня 2026 року. Турнір приймають США, Канада та Мексика.

Календар матчів 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/16 фіналу. КАЛЕНДАР матчів 28 червня 22:00 ПАР – Канада 29 червня 20:00 Бразилія – Японія 29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай 30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко 30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія 1 липня 00:00 Франція – Швеція 1 липня 04:00 Мексика – Еквадор 1 липня 19:00 Англія – ДР Конго 1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал 2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина 2 липня 22:00 Іспанія – Австрія 3 липня 02:00 Португалія – Хорватія 3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир 3 липня 21:00 Австралія – Єгипет 4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде 4 липня 04:30 Колумбія – Гана

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Як повідомлялося, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.