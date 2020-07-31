Як Луческу презентували футболістам «Динамо» (фото і відео)



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Мірча Луческу і його тренерський штаб Світлина - ФК «Динамо»

Румунський містер провів перше тренування на чолі киян

Після ранкової презентації пресі в режимі онлайн-зв’язку румунський тренер Мірча Луческу і його штаб були представлені футболістам київського «Динамо».

Дійство відбулося на клубній базі у Конча-Заспі. Представляв тренерів особисто власник клубу Ігор Суркіс, на початку презентації подарувавши Мірчі іменну футболку 75-м номером. Саме 75 Луческу відсвяткував напередодні, 29 липня.

Разом із Мірчею з командою познайомилися його помічники – італійський тренер з фізпідготовки Дієґо Лонґо, молдовський тренер-перекладач Еміл Карас, а також колишні гравці «Динамо», українець Олег Гусєв і хорват Оґнєн Вукоєвіч. Бракувало лише тренера воротарів Михайла Михайлова. Його замінював молодший колега Тарас Луценко.

Після офіційної частини новий тренерський штаб провів перше заняття. Луческу доносив свої вказівки через Караса гравцям, які розуміють російську, уругвайцеві Карлосові Де Пені та іспанцеві Франу Солю допомагав іспаномовний перекладач, а ґанцеві Мохаммедові Кадірі, нігерійцеві Беніто, сьєрралеонцеві Ібраґімі Карґбо та данцеві Міккелеві Дуелунну ретранслювали тренера англійською.

Нагадаємо, що перший офіційний матч у сезоні-2020/2021 «Динамо» має зіграти 25 серпня. У цей день кияни посперечаються за Суперкубок України з «Шахтарем».

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