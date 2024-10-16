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Довбик та Циганков завадили росіянину перейти в топ-чемпіонат

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Довбик та Циганков завадили росіянину перейти в топ-чемпіонат
Віктор Циганков та Артем Довбик
фото: ФК «Жирона»

Росіянин міг опинитися у клубі українців

Українські футболісти Артем Довбик та Віктор Циганков зірвали трансфер російського нападаючого московського «Динамо» Костянтина Тюкавіна до іспанської «Жирони», про це пише Дзеркало тижня.

Як повідомив агент росіянина Олексій Сафонов, іспанський клуб цікавився 22-річним Тюкавіним, проте проти цього трансферу категорично виступили Віктор Циганков та Артем Довбик, а каталонський клуб став на бік українців та не став оформлювати трансфер.

«Вони цікавилися Костею, але на той момент у команді ще були і Довбик, і Циганков. Тому Жирона побоялася підписати Костю. Цікавитися – не означає купити», – стверджує Олексій Сафонов.

Нагадаємо, 26-річний Віктор Циганков грає за «Жирону» з січня 2023 року і є одним із лідерів команди.

27-річний Довбик виступав за «Жирону» з 2023 по 2024 рік і став найкращим бомбардиром минулого сезону іспанської першості. Цього літа Артем перебрався в італійську «Рому», де вже відзначився першим голом у Лізі Європи за свою нову команду.

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Теги: Віктор Циганков ФК Жирона Артем Довбик росіяни

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